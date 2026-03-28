Легендата Тайгър Уудс с нов инцидент на пътя

Според полицията на окръг Мартин, Тайгър Уудс е претърпял катастрофа с преобръщане на колата във Флорида в петък. Не са разкрити подробности за причината за катастрофата или състоянието на Уудс. Полицията разследва случая.
Катастрофата е станала малко след 14:00 ч. местно време, а в следващите часове се очаква повече информация.
50-годишният Уудс прекара последните няколко месеца във възстановяване от разкъсано ахилесово сухожилие и друга операция на гърба през октомври. 15-кратният шампион в турнири от Големия шлем се състезава за първи път от повече от година по време на финалите на TGL във вторник. Неговият отбор от Jupiter Links GC загуби от голф клуба в Лос Анджелис. Голфърът бе сериозно ранен при друга катастрофа с преобръщане през 2021-а година в Калифорния.