  • 28 март 2026 | 03:50
Пулишич: Има напрежение, но не е нещо, с което да не мога да се справя

Кристиан Пулишич разбира тежестта, която носи като най-добрият американски футболист, отправящ се към Световно първенство на местна почва по-късно това лято.

„Има напрежение, усещам го. Да, има го, но не е нещо, с което да не мога да се справя“, заяви Пулишич, цитиран от агенция АП, преди приятелските мачове на САЩ срещу Белгия и Португалия - последните две контроли преди селекционерът Маурисио Почетино да обяви избраниците си за Мондиал 2026.

Десетилетие след дебюта си в Бундеслигата като 17-годишен и 5 години след като стана първият американец, играл във финал на Шампионската лига при мъжете, Кристиан Пулишич е в разцвета на кариерата си, след като изигра ключови роли в Борусия Дортмунд, Челси и Милан.

„Той е човек, който носи голяма тежест на раменете си, особено тук в националния отбор и в клубния си тим“, заяви съотборникът му Уестън Маккени и допълни: „Всички знаем, че Кристиан е опасен играч, важна част от отбора, някой, на когото можем да се опрем, когато сме в трудни моменти.“

Кристиан Пулишич има 32 гола в 82 мача за националния тим САЩ, като отбеляза и при победата с 1:0 над Иран на Световното първенство през 2022 година, която класира американския отбор за осминафиналите.

