  Кими Антонели стори нещо, което за последно бяхме виждали от Хамилтън

Кими Антонели стори нещо, което за последно бяхме виждали от Хамилтън

  • 28 март 2026 | 21:24
С победата си в днешната квалификация за Гран При на Япония Андреа Кими Антонели направи нещо, което за последно бяхме виждали от Люис Хамилтън в неговия дебютен сезон във Формула 1 през 2007 година.

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

За Антонели днешният успех беше втори пореден в квалификация, с което той стана първият пилот от Хамилтън насам, който печели първите си два полпозишъна в световния шампионат в последователни състезания. Преди две седмици той стартира първи в Китай, където италианецът спечели и първата си победа във Формула 1.

Антонели върви плътно по следите на легендарния Айртон Сена
Антонели върви плътно по следите на легендарния Айртон Сена

През 2007 година Хамилтън също превърна своя първи полпозишън в първа победа по време на Гран При на Канада. Седмица по-късно бъдещият седемкратен шампион повтори това си постижение и в Гран При на САЩ в Индианаполис. Предстои да видим дали Антонели също ще има този шанс по време на утрешното състезание на „Сузука“.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Верстапен каза защо изгони журналист от пресконференцията си в четвъртък

Верстапен каза защо изгони журналист от пресконференцията си в четвъртък

  • 28 март 2026 | 16:44
  • 2933
  • 6
Маркес обясни падането си със 190 км/ч в Остин

Маркес обясни падането си със 190 км/ч в Остин

  • 28 март 2026 | 16:24
  • 3048
  • 0
Фернандо Алонсо: Предизвикателството на "Сузука" изчезна с новите коли

Фернандо Алонсо: Предизвикателството на "Сузука" изчезна с новите коли

  • 28 март 2026 | 16:08
  • 3116
  • 1
Леклер обясни защо Ферари изостава в квалификациите

Леклер обясни защо Ферари изостава в квалификациите

  • 28 март 2026 | 15:10
  • 1949
  • 1
Какви са проблемите на Ред Бул и защо изостава Верстапен?

Какви са проблемите на Ред Бул и защо изостава Верстапен?

  • 28 март 2026 | 15:04
  • 2407
  • 2
Макс Верстапен: Вече дори не съм разочарован, повече от това е

Макс Верстапен: Вече дори не съм разочарован, повече от това е

  • 28 март 2026 | 14:37
  • 2963
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 27238
  • 285
България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

  • 28 март 2026 | 18:28
  • 15843
  • 21
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 21544
  • 17
Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

  • 28 март 2026 | 19:37
  • 8786
  • 6
Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

  • 28 март 2026 | 19:02
  • 6408
  • 7
Разместване в челото на Втора лига

Разместване в челото на Втора лига

  • 28 март 2026 | 17:25
  • 22293
  • 8