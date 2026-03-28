Кими Антонели стори нещо, което за последно бяхме виждали от Хамилтън

С победата си в днешната квалификация за Гран При на Япония Андреа Кими Антонели направи нещо, което за последно бяхме виждали от Люис Хамилтън в неговия дебютен сезон във Формула 1 през 2007 година.

За Антонели днешният успех беше втори пореден в квалификация, с което той стана първият пилот от Хамилтън насам, който печели първите си два полпозишъна в световния шампионат в последователни състезания. Преди две седмици той стартира първи в Китай, където италианецът спечели и първата си победа във Формула 1.

През 2007 година Хамилтън също превърна своя първи полпозишън в първа победа по време на Гран При на Канада. Седмица по-късно бъдещият седемкратен шампион повтори това си постижение и в Гран При на САЩ в Индианаполис. Предстои да видим дали Антонели също ще има този шанс по време на утрешното състезание на „Сузука“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages