Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Моторни спортове
Формула 1 отново си навлече гнева на феновете си

  • 28 март 2026 | 20:15
  • 2596
  • 1

Формула 1 отново си навлече гнева на своите фенове, а повод за това стана поредна публикация на световния шампионат в Х.

Въпросната публикация включва пълен запис на обиколката, с която Андреа Кими Антонели спечели квалификацията за Гран При на Япония по-рано днес. По традиция от Формула 1 публикуват пълен запис на тези обиколки от онборд камерата на главата на съответния пилот.

В днешната публикация описанието също каза, че това е онборд обиколка, но проблемът е, че не цялата обиколка се показва от тази камера. Вместо това кадърът се сменя на такъв от камерите край пистата когато Антонели преминава през „Лъжицата“ и до края на обиколката повече не се вижда кадър от онборд камерата на италианеца.

Цензурира ли Формула 1 негативните коментари на феновете си?

В коментарите под поста феновете веднага започнаха да обвиняват Формула 1, че умишлено крие тези кадри, за да не вижда колко скорост губят колите след „130R“, когато ефектът на супер клипинг е най-голям. В тренировките някои пилоти губеха до 50 км/ч, а в една обиколка Франко Колапинто загуби близо 100 км/ч от своята скорост.

Феновете започнаха да сравняват Формула 1 със Северна Корея

Естествено от Формула 1 се опитаха да излязат от положение и добавиха уточняващ коментар към публикацията. В него се казва, че онборд камерата на Антонели се е повредила в хода на обиколката му, което е довело до загуба на сигнала от нея и съответно няма кадри.

Не е ясно дали това съответства на реалността, или е прост опит да се излезе от тази ситуация. Предвид действията на организаторите на световният шампионат от началото на годината, които правят всичко по силите си, за да цензурират негативните коментари на феновете относно новите правила, няма да е изненадващо да има умишлени действия и тук.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Верстапен каза защо изгони журналист от пресконференцията си в четвъртък

Верстапен каза защо изгони журналист от пресконференцията си в четвъртък

  • 28 март 2026 | 16:44
  • 2929
  • 6
Маркес обясни падането си със 190 км/ч в Остин

Маркес обясни падането си със 190 км/ч в Остин

  • 28 март 2026 | 16:24
  • 3042
  • 0
Фернандо Алонсо: Предизвикателството на "Сузука" изчезна с новите коли

Фернандо Алонсо: Предизвикателството на "Сузука" изчезна с новите коли

  • 28 март 2026 | 16:08
  • 3114
  • 1
Леклер обясни защо Ферари изостава в квалификациите

Леклер обясни защо Ферари изостава в квалификациите

  • 28 март 2026 | 15:10
  • 1944
  • 1
Какви са проблемите на Ред Бул и защо изостава Верстапен?

Какви са проблемите на Ред Бул и защо изостава Верстапен?

  • 28 март 2026 | 15:04
  • 2406
  • 2
Макс Верстапен: Вече дори не съм разочарован, повече от това е

Макс Верстапен: Вече дори не съм разочарован, повече от това е

  • 28 март 2026 | 14:37
  • 2959
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 27190
  • 271
България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

  • 28 март 2026 | 18:28
  • 15821
  • 21
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 21514
  • 17
Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

  • 28 март 2026 | 19:37
  • 8739
  • 6
Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

  • 28 март 2026 | 19:02
  • 6372
  • 7
Разместване в челото на Втора лига

Разместване в челото на Втора лига

  • 28 март 2026 | 17:25
  • 22277
  • 8