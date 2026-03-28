Формула 1 отново си навлече гнева на феновете си

Формула 1 отново си навлече гнева на своите фенове, а повод за това стана поредна публикация на световния шампионат в Х.

Въпросната публикация включва пълен запис на обиколката, с която Андреа Кими Антонели спечели квалификацията за Гран При на Япония по-рано днес. По традиция от Формула 1 публикуват пълен запис на тези обиколки от онборд камерата на главата на съответния пилот.

Kimi Antonelli secures the @pirellisport Pole Position Lap in Japan! 😮‍💨



Let's ride onboard with the Mercedes driver for his lap of the iconic Suzuka 🤩👇#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/OjprLk00PE — Formula 1 (@F1) March 28, 2026

В днешната публикация описанието също каза, че това е онборд обиколка, но проблемът е, че не цялата обиколка се показва от тази камера. Вместо това кадърът се сменя на такъв от камерите край пистата когато Антонели преминава през „Лъжицата“ и до края на обиколката повече не се вижда кадър от онборд камерата на италианеца.

Цензурира ли Формула 1 негативните коментари на феновете си?

В коментарите под поста феновете веднага започнаха да обвиняват Формула 1, че умишлено крие тези кадри, за да не вижда колко скорост губят колите след „130R“, когато ефектът на супер клипинг е най-голям. В тренировките някои пилоти губеха до 50 км/ч, а в една обиколка Франко Колапинто загуби близо 100 км/ч от своята скорост.

Феновете започнаха да сравняват Формула 1 със Северна Корея

Естествено от Формула 1 се опитаха да излязат от положение и добавиха уточняващ коментар към публикацията. В него се казва, че онборд камерата на Антонели се е повредила в хода на обиколката му, което е довело до загуба на сигнала от нея и съответно няма кадри.

Не е ясно дали това съответства на реалността, или е прост опит да се излезе от тази ситуация. Предвид действията на организаторите на световният шампионат от началото на годината, които правят всичко по силите си, за да цензурират негативните коментари на феновете относно новите правила, няма да е изненадващо да има умишлени действия и тук.

Снимки: Gettyimages