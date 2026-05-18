ПСЖ приключи сезона във Франция със загуба в Лига 1, големият финал остава за Шампионската лига

Пари Сен Жермен не успя да изпрати сезона в Лига 1 по най-подобаващия начин и допусна поражение с 1:2 от новака Париж ФК в среща от последния 34-и кръг на френската Лига 1.

Шампионите завършват кампанията с шест точки пред втория Ланс, който победиха по-рано през седмицата с 2:0 и си гарантираха титлата тогава, като разликата можеше да бъде и по-голяма, ако не бе записано поражението.

ПСЖ си осигури титлата на терена на големия си конкурент

Париж ФК пък нарани за втори път столичния си съперник, след като му попречи да запише трети пореден дубъл, отстранявайки го в турнира за Купата на Франция след успех с 1:0 на “Парк де Пренс” през януари.

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Луис Енрике не си позволи да прави експерименти със стартовия състав и пусна най-доброто, с което разполагаше в титулярния състав. Първия съдийски сигнал на “зеления килим” чуха играчи като Уорън Заир-Емери, Маркиньос, Витиня, Бералдо, Баркола, Дембеле и Кварацхелия, но наставникът направи цели шест промени в хода на двубоя.

След нулево първо полувреме шампионите нанесоха удар в 50-ата минута, когато се разписа Брадли Баркола.

Нататък шанс да затвори срещата с второ попадение имаше Кварацхелия, но грузинската звезда бе спряна от съперниковата защита.

Така се стигна до 76-ата минута, когато Алмани Гори от Париж ФК успя да преодолее Матвей Сафонов.

В следващите минути домакините владееха положението и имаха няколко възможности, но Фабиан Руис минута преди края на редовното време можеше да изтръгне победата за шампионите с удар над напречната греда.

При следващата си голяма възможност пък тимът на Париж ФК съумя да осъществи пълен обрат, след като Алмани Гори се разписа за втори път. Голмайсторът успя да си изкара и жълт картон в рамките на добавеното време.

Официалното предупреждение обаче няма да има някаква негативна стойност, тъй като сезонът за Париж ФК официално приключи. За Пари Сен Жермен пък тепърва предстои мачът на сезона. На 30-и май (събота) от 19:00 часа българско време момчетата на Луис Енрике ще излязат на спортното бижу “Арена Пушкаш” в Будапеща, Унгария, с мисията да защитят миналогодишната си титла в Шампионската лига. Този път съперникът е английският Арсенал, след като през предходния сезон бе разбит италианският Интер с 5:0.