Несебър се справи със Секирово

В Несебър, едноименният тим надигра Секирово (Раковски) с 5:2 и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интересен двубой, в който домакините доминираха, но съперника им се бори мъжки докрай. Радостин Митев даде преднина на домакините в 7-ата минута. Гостите изравниха половин час по-късно. Скоро обаче Галин Димов вкара от воле – 2:1. След 120 секунди Божидар Костадинов възстанови равенството. Несебър нанесе двоен удар след почивката само за секунди. Иван Колев и пак Митев бяха точни в 55-а и 57-ата минута. Последваха още пропуски пред вратата на Секирово. Пламен Димов фиксира окончателното 5:2 с гол с глава след центриране от корнер, четвърт час преди края.