Кот д’Ивоар съсипа Южна Корея в контрола

Кот д’Ивоар разгроми Южна Корея с 4:0 в контрола между два от финалистите на идния Мондиал. Двубоят се игра в Милтън Кийнс (Англия).

Африканците реализираха по два гола във всяко от полувремената. Играещият в Кристъл Палас Еван Гесон реализира първия в 35-ата, а в добавеното време на тази част Симон Адингра от Монако удвои. След паузата крилото на Страсбург Маршъл Годо покачи на 3:0 в 62-рата, а във финалните секунди точен беше и защитникът на Галатасарай Уилфрид Синго.

На Световното първенство корейците са в група с Мексико, Република Южна Африка и един измежду Чехия и Дания. Кот д’Ивоар пък е в компанията на Германия, Кюрасао и Еквадор.