Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кот д'Ивоар
  3. Кот д’Ивоар съсипа Южна Корея в контрола

Кот д'Ивоар съсипа Южна Корея в контрола

  • 28 март 2026 | 18:33
  • 998
  • 0
Кот д’Ивоар разгроми Южна Корея с 4:0 в контрола между два от финалистите на идния Мондиал. Двубоят се игра в Милтън Кийнс (Англия).

Африканците реализираха по два гола във всяко от полувремената. Играещият в Кристъл Палас Еван Гесон реализира първия в 35-ата, а в добавеното време на тази част Симон Адингра от Монако удвои. След паузата крилото на Страсбург Маршъл Годо покачи на 3:0 в 62-рата, а във финалните секунди точен беше и защитникът на Галатасарай Уилфрид Синго.

На Световното първенство корейците са в група с Мексико, Република Южна Африка и един измежду Чехия и Дания. Кот д’Ивоар пък е в компанията на Германия, Кюрасао и Еквадор.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Седем години след трагедията делото "Емилиано Сала" е пред развръзка

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 1749
  • 1
Правната "война" продължава: Адвокати от Мароко се оплакват на ФИФА от действията на Сенегал

Правната "война" продължава: Адвокати от Мароко се оплакват на ФИФА от действията на Сенегал

  • 28 март 2026 | 16:52
  • 1918
  • 0
Изгряваща звезда на Реал Мадрид обяви за кой национален отбор иска да играе

Изгряваща звезда на Реал Мадрид обяви за кой национален отбор иска да играе

  • 28 март 2026 | 16:09
  • 2770
  • 3
Димарко обясни спорния клип: Уважавам Босна, но беше неуважително да бъда заснет в тази ситуация

Димарко обясни спорния клип: Уважавам Босна, но беше неуважително да бъда заснет в тази ситуация

  • 28 март 2026 | 15:41
  • 5781
  • 3
Босненците ще изтърпяват наказание срещу Италия във финалния сблъсък

Босненците ще изтърпяват наказание срещу Италия във финалния сблъсък

  • 28 март 2026 | 15:21
  • 1836
  • 0
Клоп окуражава Ливърпул за привличането на определен заместник на Салах

Клоп окуражава Ливърпул за привличането на определен заместник на Салах

  • 28 март 2026 | 14:51
  • 14622
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 21112
  • 181
Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

  • 28 март 2026 | 06:56
  • 38400
  • 290
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 19505
  • 17
Разместване в челото на Втора лига

Разместване в челото на Втора лига

  • 28 март 2026 | 17:25
  • 19818
  • 8
България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

  • 28 март 2026 | 18:28
  • 13088
  • 17
Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

  • 28 март 2026 | 07:20
  • 15001
  • 26