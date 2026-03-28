Леклер обясни защо Ферари изостава в квалификациите

Шарл Леклер обясни днес как Ферари се оказва в неизгодна позиция по време на квалификационните битки този сезон. Шарл ще стартира от четвърта позиция в Гран При на Япония, след като Макларън демонстрира сериозен напредък на пистата „Сузука“.

След като Оскар Пиастри го изпревари с лекота в квалификацията, 28-годишният пилот посочи, че задвижващата система на Мерцдес е по-малко засегната от особеностите на квалификационния формат в новата регулаторна ера във Формула 1.

След квалификацията Льоклер заяви следното пред Sky Sports F1: „Много е разочароващо, защото когато дойде Q3, поне аз, а и така подхождам към квалификациите открай време, влизаш в последната обиколка и опитваш неща, които са малко над всичко, което си правил преди.“

„И когато го направиш, системата трябва да преоптимизира всичко, докато караш. И така, по някаква причина, винаги когато стигна до Q3, започвам да губя време на правите. Печеля време в завоите, но губя на правите“, обясни той.

„Това е много фрустриращо, защото никога не успяваш да направиш цялостна обиколка, тъй като винаги правиш компромис с едно нещо за сметка на друго. Малко е неприятно, но е така за всички. Усещам, че по някаква причина ние сме по-уязвими в това отношение в сравнение с моторите на Мерцедес, което трябва да разгледаме“, допълни Леклер.

