Стела: Макларън напредва заради мотора на Мерцедес

Шефът на Макларън във Формула 1 Андреа Стела е уверен, че прогресът, който демонстрира тима на световните шампиони се дължи основно на задвижващата система на Мерцедес.

„Има признаци на прогрес при нас – по-добро представяне и сме по-конкурентни – обясни италианецът. – Мисля, че напредъкът ни идва от това, че работим по-добре с колата ни и използваме по-добре задвижващата ни система.

„Винаги сме знаели, че експлоатацията на тези задвижващи системи ще е трудна, но вече научаваме повече за тях, настройваме ги по-добре, работим по-добре с инженерите от Мерцедес и това ни дава по-добри времена.

„Хубаво е, че се борим с Ферари, но те все още са пред нас, ще се изненадам, ако утре в състезанието успеем да ги изпреварим.“

Снимки: Gettyimages