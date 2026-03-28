Антонели: Супер щастлив съм от първото място

Андреа Кими Антонели спечели втора поредна квалификация в първите три състезателни уикенда този сезон във Формула 1 и днес демонстрира на „Сузука“, че не прави грешки, когато е поставен под напрежение.

„Супер щастлив съм от тази квалификация – заяви веднага след края на сесията пилотът на Мерцедес. – Получи се добра квалификация, чиста квалификация.

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

„Чувствах се добре в колата и с всяко излизане на пистата представянето ми се подобряваше.

„За съжаление, това не важи за последната обиколка, в която допуснах грешка – колелата ми блокираха в завой №11, но и този тур беше добър. Наистина съм щастлив след тази квалификация и първото място.“

Снимки: Imago