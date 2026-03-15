Твърде лесно за Синер по пътя към финала в Индиън Уелс

Яник Синер не губи много време, за да преодолее още една граница в пустинята на Калифорния. Световният номер 2 спечели убедително с 6:2, 6:4 срещу четвъртия поставен Александър Зверев на полуфиналите на турнира от сериите "Мастърс".

Синер, който бе отпадал на полуфиналите при двете си предишни участия в Индиън Уелс, показа изключително стабилна и прецизна игра, за да запише шеста поредна победа срещу Зверев на ниво ATP и да се класира за първи път на финал в „Рая на тениса“.

„Това е голямо постижение. За първи път съм на финал тук и това означава много за мен“, каза Синер. „Третият път, в който играя полуфинал тук, така че съм много щастлив. Сега ще видим какво предстои. Разбира се, следващият мач ще бъде много труден тест, но съм изключително доволен. Подобрихме се през тази седмица, през този турнир, и това за мен беше най-важното.

От моя страна това беше страхотно представяне. Усещах, че Саша днес не игра на най-доброто си ниво. Пробих го няколко пъти в първия сет, което ми даде увереност да продължа, а в ключовите моменти сервирах много добре. Много съм щастлив.“

След като достигна шести финал в последните си седем участия на "Мастърс" турнири, 24-годишният Синер ще се изправи срещу Даниил Медведев във финала в неделя. Италианецът загуби от Карлос Алкарас на полуфиналите в Индиън Уелс през 2023 и 2024 година. Тогава трофеите отидоха при испанеца след мачове именно с Медведев, но сега руснакът надделя и прекрати победната серия на Карлитос през 2026 година.

Иначе Зверев започна полуфинала уверено. Германецът спечели първите осем точки на свой сервис, но когато Синер зае по-дълбока позиция на ретур, за да влиза по-често в разиграванията, спокойствието му бързо изчезна. Италианецът реализира точки за пробив при 30-40 в петия и седмия гейм, като и в двата случая Зверев изпрати форхенд в аут. В осмия гейм Синер без проблем затвори сета, в който загуби само четири точки на сервис.

Нуждаейки се да спре инерцията на Синер, Зверев беше много близо до това да загуби шести пореден гейм в началото на втория сет. Той изпрати още един форхенд далеч в аут и след това направи двойна грешка, което даде на Синер две точки за пробив при 15-40. Германецът обаче се събра и успя да задържи подаването си.

След като сякаш намери ритъма си, Зверев постави Синер под напрежение за първи път, когато стигна до първата си точка за пробив при 3:2. Италианецът обаче отговори с ас по линията и успя да задържи сервиса си. Малко по-късно той се възползва от колеблива сервис игра на Зверев и поведе с 4:3.

До края Синер остана изключително стабилен на сервис и затвори мача за 83 минути, като спечели 83% от точките на първи сервис (24/29). Той стана първият италианец финалист на сингъл в историята на Индиън Уелс и вече е достигал финал на всичките шест "Мастърс" турнира на твърди кортове.

„Това беше част от плана преди мача, но също зависи и от това как се чувствам“, каза Синер, когато беше попитан за разнообразието в позицията му на ретур срещу мощния сервис на Зверев. „Мисля, че това беше ключът днес – да смесвам нещата. Всеки мач срещу него е много труден тест, така че се радвам да играя срещу него. Това е мач, който очаквах с нетърпение.“

С достигането си до полуфиналите в Индиън Уелс Зверев стана едва петият тенисист, който е играл полуфинал на всички девет турнира от сериите "Мастърс". Германецът обаче ще замине за Маями със съзнанието, че трябва да намери начин да реши „пъзела Синер“, който вече води с 7-4 в преките им двубои, след като записа шеста поредна победа срещу него.

