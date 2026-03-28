Лехечка е първият финалист в Маями

Чехът Иржи Лехечка се класира за финала на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Маями (САЩ) с награден фонд 9,5 милиона долара. 21-ият в схемата Лехечка надделя над поставения под номер 28 Артюр Фис (Франция) с 6:2, 6:2 само за 77 минути игра в полуфинален сблъсък от надпреварата.

Ранен пробив в началото на мача и втори за преднина от 5:2 осигуриха на Иржи Лехечка успех с 6:2 в първия сет. Във втората част ситуацията се повтори и след два пробива чехът ликува отново с 6:2.

Това ще бъде първи финал на подобно ниво в кариерата на чешкия тенисист.

В другия полуфинал в Маями предстои да се противопоставят вторият в световната ранглиста Яник Синер (Италия) и вицешмпионът от 2018 г. и трети в схемата Александър Зверев от Германия.