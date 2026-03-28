Селекционерът на Сърбия: Липсва ни да се издигнем на по-високо ниво

Сърбия загуби от актуалния европейски шампион с 0:3 във Виляреал, а селекционерът на "орлите" Велко Паунович сподели че неговият отбор е изиграл преиятелския мач, за да натрупа опит. Това е втора среща под ръководството на новия наставник на западните ни съседи срещу силен съперник от световен мащаб, който тимът губи, след като в края на квалификациите за Мондиал 2026 на "Уембли" бе регистрирано поражение с 0:2 от Англия.

"Дойдохме тук за опит. Очаквахме да имаме силен съперник, който ще ни доминира. Опитвахме се да бъдем опасни във всяка атака, но не успяхме. Имахме технически грешки, непредизвикани грешки, при които губехме топката ненужно. От друга страна, отборът показа борбеност, организираност, но постоянните атаки и испанското тестване на всички наши слаби места доведоха до това, че с два изключителни удара те си изградиха преднина. През второто полувреме имаше може би по-добри ситуации. Съжалявам, че и през първото полувреме не застрашихме вратата на противника, а вторият им гол от далечно разстояние изглеждаше особено лесен и майсторски", започна Паунович

Испания писа лесна "тройка" на Сърбия във Виляреал

Селекционерът бе запитан дали неговите играчи са били инструктурани да пресират високо. Нещо, което пролича в началото на второто полувреме, когато сърбите вкараха гол, отменен заради нарушение.

"Поставихме изисквания и мисля, че можехме да се справим и по-добре. Мисля, че започнахме добре второто полувреме. Поставихме си за задача да отбележим гол, защото в предишните три мача с Испания не бяхме вкарали нито един. Разбира се, искахме да спрем „кървенето“, където допуснахме два гола. Изпълнихме плана си, момчетата бяха добри, но също така бяхме и незавършени до края. Липсва ни да достигнем следващото ниво, да повишим всичките си способности до ново ниво, за да можем да се състезаваме с такъв отбор. Разбира се, днес Испания беше по-добра от нас", каза Паунович.

Накрая наставникът коментира и влиянието на резервите, като на скамейката бе и един от най-добрите футболисти в българската ефбет Лига Петър Станич от Лудогорец, който обаче така и не записа минути в контролата срещу европейския шампион.

"Опитахме се да бъдем по-ориентирани към атака с влизането на нови играчи. Исках да видя как някои играчи се държат и на други позиции, например, след това свалихме Сергей да играе пред защитата. Не експериментирахме, а търсехме някои алтернативи. Мисля, че това ще бъде важно, защото това е отборът, който имаме. Има още играчи, които ще се присъединят в бъдеще, но трябва да имаме и това ядро на отбора, което трябва да поддържаме и което ще придобие способности да се състезава", завърши Паунович.