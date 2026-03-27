Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Маверик Винялес се оттегли от Гран При на САЩ заради контузията си от миналия юли

  • 27 март 2026 | 22:07
  • 284
  • 0
Броени минути преди началото на официалната тренировка за Гран При на САЩ от отбора на Tech3 КТМ обявиха, че Маверик Винялес няма да продължи участието си в третия състезателен уикенд за сезон 2026 в MotoGP.

Причината за това решение на испанеца се крие в дискомфорта, който той изпитва в лявото си рамо, което Винялес контузи в Гран При на Германия миналия юли. Заради тази травма пилотът на Tech3 КТМ пропусна общо осем състезания през 2025 година, но се включи пълноценно в предсезонната подготовка през тази година.

По време на тестове испанецът неколкократно заяви, че се чувства отлично и не изпитва никакъв дискомфорт. Това обаче се промени с началото на състезания, в които видимо Винялес не можеше да кара на максимума си, тъй като той не успя да вземе нито една точка в първите два уикенда за сезона.

Още в Бразилия миналата седмица се заговори, че испанецът може отново да се озове на резервната скамейка, което става и факт. Това тежко решение е било взето, след като е било установено, че един от винтовете, които са били поставени в рамото на Винялес миналото лято, се е изместил.

Сега пилотът на Tech3 КТМ ще се завърне за Европа, където е предвидена нова операция. Неговата надежда е той да се възстанови навреме за Гран При на Испания, която ще се проведе след месец на „Херес“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

  • 27 март 2026 | 16:37
  • 550
  • 0
  • 27 март 2026 | 16:17
  • 572
  • 0
  • 27 март 2026 | 14:31
  • 1179
  • 0
  • 27 март 2026 | 13:17
  • 2338
  • 3
  • 27 март 2026 | 13:03
  • 2171
  • 0
  • 27 март 2026 | 12:22
  • 762
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 27 март 2026 | 21:55
  • 14712
  • 14
  • 27 март 2026 | 17:48
  • 43525
  • 139
  • 27 март 2026 | 12:30
  • 184920
  • 383
  • 27 март 2026 | 21:45
  • 2343
  • 1
  • 27 март 2026 | 21:45
  • 2043
  • 3
  • 27 март 2026 | 22:27
  • 1746
  • 1