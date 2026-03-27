Маверик Винялес се оттегли от Гран При на САЩ заради контузията си от миналия юли

Броени минути преди началото на официалната тренировка за Гран При на САЩ от отбора на Tech3 КТМ обявиха, че Маверик Винялес няма да продължи участието си в третия състезателен уикенд за сезон 2026 в MotoGP.

Причината за това решение на испанеца се крие в дискомфорта, който той изпитва в лявото си рамо, което Винялес контузи в Гран При на Германия миналия юли. Заради тази травма пилотът на Tech3 КТМ пропусна общо осем състезания през 2025 година, но се включи пълноценно в предсезонната подготовка през тази година.

Maverick has been experiencing pain and limited power in his left shoulder and, following investigations earlier this week, it was discovered that a screw fitted after his Sachsenring injury last year has become displaced. pic.twitter.com/MfALHwx2nQ — Tech3 Racing (@Tech3Racing) March 27, 2026

По време на тестове испанецът неколкократно заяви, че се чувства отлично и не изпитва никакъв дискомфорт. Това обаче се промени с началото на състезания, в които видимо Винялес не можеше да кара на максимума си, тъй като той не успя да вземе нито една точка в първите два уикенда за сезона.

Още в Бразилия миналата седмица се заговори, че испанецът може отново да се озове на резервната скамейка, което става и факт. Това тежко решение е било взето, след като е било установено, че един от винтовете, които са били поставени в рамото на Винялес миналото лято, се е изместил.

Акоста зададе темпото на старта на уикенда в Остин, Марк Маркес падна със 190 км/ч

Сега пилотът на Tech3 КТМ ще се завърне за Европа, където е предвидена нова операция. Неговата надежда е той да се възстанови навреме за Гран При на Испания, която ще се проведе след месец на „Херес“.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP

