  3. Петко Панайотов: Свършихме си задачата

Петко Панайотов: Свършихме си задачата

  • 27 март 2026 | 22:34
Полузащитникът на България U21 Петко Панайотов сподели мнението си след минималния успех над Гибралтар в европейските квалификации. Халфът на "лъвчетата" заяви категорично, че не е имало подценяване и че всички футболисти от младежкия национален отбор са пределно мотивирани.

"Беше важно да си тръгнем с трите точки. Свършихме си задачата. Можем много повече – както аз, така и целият ни отбор. На всеки желанието му е да побеждава и всеки си намира начина. Ние трябваше да се нагаждаме с терена. Това е нашата работа – да се адаптираме. И в България тренирахме на изкуствено игрище и горе-долу се справихме.

България U21 тотално надигра Гибралтар, но вкара само един гол
България U21 тотално надигра Гибралтар, но вкара само един гол

Концентрацията беше на 100%. Подценяване нямаше, не сме първи. Имаме накъде да градим. Има много мачове, които трябва да спечелим, за да си постигнем целта. Всички момчета в младежкия национален отбор са пределно мотивирани и мобилизирани и всеки дава максимума.

Тодор Янчев: Резултатът можеше да е в пъти повече за нас
Тодор Янчев: Резултатът можеше да е в пъти повече за нас

Лесен мач няма. Очакваме да бъде трудно срещу Азербайджан, но отново ще гледаме да се справим по най-добрия начин и да спечелим трите точки", заяви Панайотов.

