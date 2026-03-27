Тодор Янчев: Резултатът можеше да е в пъти повече за нас

Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев похвали своите футболисти след двубоя с Гибралтар от европейските квалификации, спечелен с минималното 1:0. Наставникът сподели мнението си за срещата с аутсайдера в група B, който пък записа седма загуба от седем мача.

"Абсолютно доволен съм, най-вече от победата. Направихме едно изключително първо полувреме, след което резултатът можеше да е в пъти повече за нас. Този резултат малко или много лъже. На този терен от желанието и енергията, която даде целият отбор, съм много доволен. Сигурен съм, че ако бяхме на естествен терен, може би тези положения щяха да се вкарат и щяхме да бъдем далеч по-спокойни. С оглед, че всички отбори, които гостуваха тук, с изключение на Португалия, всички много трудно побеждаваха Гибралтар.

България U21 тотално надигра Гибралтар, но вкара само един гол

Футболистите бяха изключително мотивирани, от първия съдийски сигнал направиха много хубави неща, имаше скорост в нашите действия. Искахме максимално бързо да решим мача. Изтървахме много положения, но тяхното желание беше да вкараме втори. Важното е, че не допуснахме гол.

Лазаров: Гибралтар си повярва и стана трудно, срещу Азербайджан няма да е по-трудно

Самите те усещаха, че са много по-добри. На моменти прибързваха и искаха да си улеснят мача, за да действат по-спокойно. Ние няколко дни в София тренирахме на изкуствен терен. Подготвихме се по добър начин благодарение на базата в "Бояна". Нямахме някакви изненади.

Петко Панайотов: Свършихме си задачата

Новите момчета заместиха другите по най-добрия начин. Нямам как да не се усети липсата на тези основни играчи, но гледаме напред. Нашата цел е именно от младежкия отбор да влизат в мъжкия. Това ни прави щастливи. Днес неслучайно младежките национали вкараха голове за "А" отбора.

Азербайджан е доста неприятен отбор, с различна схема на игра. Най-важното е да се приберем живи и здрави, да възстановим и има време да се нагласим за Азербайджан", каза Янчев.