Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U21
  • 27 март 2026 | 18:57
  • 1955
  • 1
11-те на Гибралтар (U21) и България (U21)

Станаха ясни титулярните състави на младежките национални отбори на Гибралтар и България, които се изправят един срещу друг в двубой от група B на квалификациите за Евро 2027. Мачът на стадион "Европа Пойнт" стартира в 20:00 часа.

"Лъвчетата" са четвърти със 7 точки от 5 срещи, докато днешният им противник се намира на дъното в групата - с 6 загуби от 6 мача.

Гибралтар (U21) - България (U21)

Стартови състави:

Гибралтар (U21): 1. Виктор, 7. Пийкок, 4. Брито, 5. Карингтън, 17. Смит, 11. Мейсън, 14. Буселам, 8. Стивънс, 16. Гомес, 3. Пароди, 19. Чиполина;

България (U21): 23. Алекс Божев, 5. Михаил Полендаков, 2. Ивайло Видев, 4. Тодор Павлов, 15. Димитър Папазов, 21. Петко Панайотов, 6. Иван Панков, 22. Асен Митков, 19. Николай Златев, 11. Севи Идриз, 7. Георги Лазаров.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

