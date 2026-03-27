  1. Sportal.bg
  2. България U21
  3. Лазаров: Гибралтар си повярва и стана трудно, срещу Азербайджан няма да е по-трудно

Лазаров: Гибралтар си повярва и стана трудно, срещу Азербайджан няма да е по-трудно

  • 27 март 2026 | 22:16
  • 207
  • 0
Лазаров: Гибралтар си повярва и стана трудно, срещу Азербайджан няма да е по-трудно

Георги Лазаров, който вкара единственото попадение при победата на младежите на България с 1:0 като гост над Гибралтар, обяви, че не очаква следващият мач срещу Азербайджан след няколко дни да е по-труден.

“Казахме си преди мача да не подценяваме отбора. Изпуснахме доста положения. Пез второто полувреме като не падна втори гол и мачът стана труден. През първото имахме доста положения. След почивката си повярваха и стана битка. Играхме повече футбол, а те се прибраха и заложиха на битка. Ритаха. Най-важното е, че победихме. Хубаво е, че съм голмайстор на младежите, но за мен по-важното е да победим.

Не смятам, че ще е по-трудно срещу Азербайджан. Те ще пътуват, а ние сме домакини. Трябва да сме по-добрият отбор.

Това, че играя за Черно море, ми помага, имам повече самочувствие", каза Лазаров след важната победа на изкуствения терен в Гибралтар, която ни оставя в битката за второто място в групата, за което се борим с Чехия и Шотландия..

