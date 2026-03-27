Ананд посочи кой е изненадата в Турнира на претендентите

Само седмица преди началото на Турнира на претендентите за 2026 г. вълнението около събитието нараства с пълна сила.

Шестнадесетимата играчи (осем мъже и осем жени), които ще се борят за правото да предизвикат световния шампион, скоро ще отпътуват със своите екипи към остров Кипър.

През последните няколко дни много експерти споделиха своите мнения за турнира, посочвайки кой има най-големи шансове за победа и кой може да бъде изненадващият играч на събитието.

Като петкратен световен шампион, Виши Ананд е участвал в това събитие многократно, което му дава един от най-ценните погледи върху него.

„Турнирът на претендентите е едно от най-великите състезания в шаха. Хората са изключително мотивирани и имат шанс да играят за световната титла, което очевидно е голямата награда.

Имаме четирима души, които са нови, и четирима, които са играли в Турнира на претендентите преди, с няколко неочаквани имена. Блумбаум е малка изненада, докато за Уей И и Есипенко някак си очакваш, че могат да бъдат там. Също така, Фабиано и Хикару напредват във възрастта: това не им личи, но в дълго събитие никога не се знае. Очевидно те остават много силни и конкурентоспособни, но мисля, че младежите почти винаги имат повече енергия.“

Анализирайки турнира в подкаста Perpetual Chess, Ян Густафсон (един от коментаторите на място) очерта най-вероятния подход.

„Мисля, че старата добра стратегия „партия за партия“ е приложима. Добре е да се печелят точки във всеки един момент, но играчите ще започнат да поемат повече рискове, когато са на плюс едно и не остава много от турнира. Не можеш наистина да пестиш сили в Турнира на претендентите, но понякога, когато някой играч стигне до плюс три, той леко се сковава или спира да поема рискове и чака момента да спечели срещу по-ниско класиран опонент.“

Водещ заедно с Густафсон отново е не друг, а Пьотр Свидлер, осемкратен национален шампион и трикратен участник в Турнира на претендентите. Въпреки че признава, че всички играчи имат реален шанс, един се откроява над останалите.

„За мен това винаги е бил най-вълнуващият турнир на годината и определено един от акцентите ми за годината. Не мисля, че има ясен фаворит, но ако трябваше да избера играч с опрян в главата пистолет, бих заложил на Фабиано Каруана. Той е толкова постоянен и има фантастичен рекорд в участията си в Турнира на претендентите. Въпреки това, тази година полето е много интересно – Прагнананда също има приличен шанс.“