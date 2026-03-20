Има ли опасност за турнирите на претендентите заради обстановката в Кипър

Гросмайстор Конеру Хумпи заяви, че е възможно да се оттегли от предстоящия Турнир на претендентките, който трябва да се проведе в Пафос от 29 март до 16 април, поради опасения за сигурността. Международната шахматна федерация ФИДЕ обаче обяви, че турнирът ще се проведе по план.

Конеру, която е пета в световната ранглиста, е сред основните претендентки в турнира, който се провежда паралелно с мъжкия турнир на претендентите и определя претендентката за световната титла при жените срещу Дзю Уендзюн.

— Koneru Humpy (@humpy_koneru) March 18, 2026

Въпреки това, тази седмица тя изрази сериозни съмнения дали изобщо ще пътува до Кипър. „Следя новините отблизо и говоря със семейството и приятелите си. Не мисля, че има смисъл да рискуваш, за да играеш в един турнир“, заяви 38-годишната шахматистка пред Hindustan Times.

Опасенията идват на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток, след като САЩ и Израел нанесоха военни удари по Иран. Източното Средиземноморие също беше засегнато, а по-рано този месец предполагаем ирански дрон удари британска база на южното крайбрежие на Кипър, причинявайки леки щети, но без жертви.

Държавният департамент на САЩ издаде предупреждение от ниво 3 – „преразгледайте пътуването“ до Кипър заради напрежението. Подобно предупреждение доведе до отмяната на участието на американската шахматна федерация в Панамериканското младежко първенство през 2026 г. в Колумбия.

Войната в Иран застраши един от най-популярните спортове

„Просто няма смисъл. Опасно е да се пътува близо до Западна Азия в момента, когато има толкова напрежение и несигурност. Войната започна преди около две седмици, все още продължава, а турнирът е след по-малко от две седмици. Не мисля, че някоя организация би се осмелила да проведе събитие в региона в този момент“, каза Конеру.

Множество авиокомпании, които оперират в Близкия изток, бяха принудени да отменят полети поради съображения за сигурност, а цените по някои маршрути значително се повишиха. Конеру заяви, че е променила полета си, като ще пътува през Франкфурт вместо през Доха.

„Имам право да играя до последния момент и исках да съм готова за турнира. Но в момента не изглежда ситуацията да се подобрява“, каза тя, добавяйки: „В крайна сметка животът е по-важен от спорта.“

Конеру остава единствената участничка, която публично е изразила притеснения относно сигурността в Кипър. Chess.com се е свързал и с други състезателки за коментар. Една от отговорилите е гросмайстор Джу Дзинер – номер две в света и поставена под №1 в турнира.

„Напълно разбирам притесненията“, каза Джу. „В момента както FIDE, така и играчите са изправени пред труден избор между потенциални рискове за сигурността и последствията от отмяна на пътуванията.“

Тя добави, че също е променила маршрута си и ще лети с прекачване в Германия вместо през Дубай. „За мен престоят в Кипър е сравнително безопасен – бях там миналата година и е трудно да си представя тази спокойна и красива страна да бъде въвлечена във война“, каза тя.

Въпреки това тя подчерта, че основното ѝ притеснение остава пътуването, особено заради близостта на Кипър до Близкия изток и последните събития около военни бази.

„Основната ми тревога е свързана с пътуването. Кипър е сравнително близо до Близкия изток и на острова има две британски военновъздушни бази. Едната беше атакувана по-рано този месец, а другата е много близо до летището в Ларнака. Това не може да се игнорира.“

Междувременно се появи и алтернативно предложение. Вадим Розенщайн, председател на WR Group и организатор на WR Chess, заяви, че организацията му може да се намеси и да проведе турнира в Германия, като поеме всички разходи, „ако се наложи“.

„Нашият приоритет е ясен – да защитим състезателите, да запазим целостта на надпреварата и да гарантираме, че турнирът ще се проведе при възможно най-добрите условия“, написа той в X.

В интервю за ChessBase India изпълнителният директор на FIDE Емил Сутовски коментира: „Възможно ли е нещо да се случи? Да. Но в момента не виждаме нищо, което дори отдалеч да е достатъчно опасно, за да обмислим преместване.“

В имейл до Chess.com FIDE също потвърди, че събитието ще се проведе по план. „Непрекъснато следим ситуацията и поддържаме тесен контакт с властите в Кипър“, заявиха от федерацията. „На този етап няма извънредна ситуация в страната и имаме сериозни уверения и подкрепа на най-високо ниво.“

Организацията също така отбеляза, че президентът на Кипър се очаква да присъства на откриващата церемония на 28 март. FIDE потвърди, че е в директна комуникация със състезателите, включително с Конеру, и предлага логистична помощ при нужда.

„Предложили сме съдействие за алтернативни маршрути за пътуване, като всички разходи ще бъдат поети от FIDE“, се казва в изявлението. „Както при всяко голямо събитие, планираме различни сценарии, за да гарантираме безопасността и комфорта на състезателите.“

Ако Конеру все пак се оттегли, тя ще бъде заменена от гросмайстор Анна Музичук като следващата най-високо класирана състезателка от серията FIDE Women’s Events 2024–25, която все още не се е класирала.