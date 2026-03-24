Кой е с най-големи шансове в Турнира на претендентите

Седем гросмайстори, включително четирима от участниците, дадоха мнението си за Турнира на претендентите, който започва на 29 март: Хикару Накамура, Явохир Синдаров, Фабиано Каруана и Аниш Гири, които ще играят в турнира, както и Денис Лазавик, Магнус Карлсен и „финалният бос“ Алиреза Фируджа.

Общият консенсус беше ясен: Каруана и Накамура са на върха, а гросмайстор Прагнананда Рамешбабу е съвсем близо зад тях. Гири, Синдаров и Уей И оформяха следващото ниво непосредствено зад водещата тройка, а Андрей Есипенко беше поставен на седмо място, а Матиас Блюбаум – на осмо.

Между Каруана и Накамура именно Каруана изглеждаше като основния фаворит. Гири смята, че Каруана е „голям фаворит по всички възможни показатели“, а Лазавик го нарече „очевидния“ избор номер едно. Карлсен постави Каруана и Накамура доста близо един до друг, като с лека иронична усмивка ги нарече „старите американци“.

Каруана реши да не оценява самия себе си и постави Накамура и Прагнанандхаа в най-високата категория. Накамура беше единственият от четиримата участници, който сложи самия себе си в най-горното ниво, но като Каруана и той посочи Праг като фаворит от най-висока класа.

Средата на класирането

Гири и Синдаров поставиха себе си във второто ниво – това на играчите с „добри шансове“. Всъщност именно Накамура оцени Гири най-високо: „Ако дойде с отлична дебютна подготовка, той има реални шансове.“

Списъкът на Гири се отличи и с още нещо: той забрави да класира един от играчите.

Карлсен, след като постави Каруана и Накамура на първите две места, а Прагнананда на трето, сложи всички останали в най-ниската категория. Той беше близо до това да оцени Уей И малко по-високо, но в крайна сметка реши, че макар китайският играч „да е наистина много добър, не мисля, че е способен да спечели достатъчно партии, за да спечели Турнира на претендентите“.

Аутсайдерите

Само двама играчи влизат в Турнира на претендентите с рейтинг под 2700 по ФИДЕ – това са Есипенко и Блюбаум – и местата им в различните списъци отразяваха именно този недостатък. Есипенко е преминавал тази граница преди, но Блюбаум не е, и това също се видя в подрежданията.

Дори Фируджа – който се появи във видеото чак в седмата минута, постави седем играчи в категорията „фаворити“ – не можа да не сложи Блюбаум в нивото „добри шансове“.

На играчите беше зададен и последен въпрос: Кой не играе в Турнира на претендентите, но вероятно трябваше да бъде там? Три имена доминираха в дискусията: Винсент Каймер, Арджун Еригайси и Нодирбек Абдусаторов. Именно тук Накамура изрази най-категорична позиция: „Настоящият формат за класиране е малко съмнителен... Изглежда донякъде като трагедия, че нито Арджун, нито Винсент се класираха.“