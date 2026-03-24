  3. Кой е с най-големи шансове в Турнира на претендентите

Кой е с най-големи шансове в Турнира на претендентите

  • 24 март 2026 | 17:48
Кой е с най-големи шансове в Турнира на претендентите

Седем гросмайстори, включително четирима от участниците, дадоха мнението си за Турнира на претендентите, който започва на 29 март: Хикару Накамура, Явохир Синдаров, Фабиано Каруана и Аниш Гири, които ще играят в турнира, както и Денис Лазавик, Магнус Карлсен и „финалният бос“ Алиреза Фируджа.

Общият консенсус беше ясен: Каруана и Накамура са на върха, а гросмайстор Прагнананда Рамешбабу е съвсем близо зад тях. Гири, Синдаров и Уей И оформяха следващото ниво непосредствено зад водещата тройка, а Андрей Есипенко беше поставен на седмо място, а Матиас Блюбаум – на осмо.

Между Каруана и Накамура именно Каруана изглеждаше като основния фаворит. Гири смята, че Каруана е „голям фаворит по всички възможни показатели“, а Лазавик го нарече „очевидния“ избор номер едно. Карлсен постави Каруана и Накамура доста близо един до друг, като с лека иронична усмивка ги нарече „старите американци“.

Каруана реши да не оценява самия себе си и постави Накамура и Прагнанандхаа в най-високата категория. Накамура беше единственият от четиримата участници, който сложи самия себе си в най-горното ниво, но като Каруана и той посочи Праг като фаворит от най-висока класа.

Средата на класирането

Гири и Синдаров поставиха себе си във второто ниво – това на играчите с „добри шансове“. Всъщност именно Накамура оцени Гири най-високо: „Ако дойде с отлична дебютна подготовка, той има реални шансове.“

Списъкът на Гири се отличи и с още нещо: той забрави да класира един от играчите.

Карлсен, след като постави Каруана и Накамура на първите две места, а Прагнананда на трето, сложи всички останали в най-ниската категория. Той беше близо до това да оцени Уей И малко по-високо, но в крайна сметка реши, че макар китайският играч „да е наистина много добър, не мисля, че е способен да спечели достатъчно партии, за да спечели Турнира на претендентите“.

Аутсайдерите

Само двама играчи влизат в Турнира на претендентите с рейтинг под 2700 по ФИДЕ – това са Есипенко и Блюбаум – и местата им в различните списъци отразяваха именно този недостатък. Есипенко е преминавал тази граница преди, но Блюбаум не е, и това също се видя в подрежданията.

Дори Фируджа – който се появи във видеото чак в седмата минута,  постави седем играчи в категорията „фаворити“ – не можа да не сложи Блюбаум в нивото „добри шансове“.

На играчите беше зададен и последен въпрос: Кой не играе в Турнира на претендентите, но вероятно трябваше да бъде там? Три имена доминираха в дискусията: Винсент Каймер, Арджун Еригайси и Нодирбек Абдусаторов. Именно тук Накамура изрази най-категорична позиция: „Настоящият формат за класиране е малко съмнителен... Изглежда донякъде като трагедия, че нито Арджун, нито Винсент се класираха.“

Още от Други спортове

Панагюрище посреща близо 400 участници в първото си ултра състезание

Панагюрище посреща близо 400 участници в първото си ултра състезание

  • 24 март 2026 | 16:17
  • 253
  • 0
Йоан Величков и Мария Йовкова с по две титли на Държавното по тенис на маса

Йоан Величков и Мария Йовкова с по две титли на Държавното по тенис на маса

  • 24 март 2026 | 16:09
  • 338
  • 0
14-годишен билярден феномен разтърси Ямбол

14-годишен билярден феномен разтърси Ямбол

  • 24 март 2026 | 12:36
  • 1254
  • 0
Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова начело на БОК

Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова начело на БОК

  • 24 март 2026 | 11:16
  • 2476
  • 9
Емона Иванова спечели сребърен медал на турнир по парабадминтон в Испания

Емона Иванова спечели сребърен медал на турнир по парабадминтон в Испания

  • 23 март 2026 | 17:13
  • 444
  • 0
Смятан за откраднат трофей бе открит при инвентаризация

Смятан за откраднат трофей бе открит при инвентаризация

  • 23 март 2026 | 15:57
  • 1599
  • 0
Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

  • 24 март 2026 | 12:22
  • 14873
  • 45
ЦСКА назначи нов главен методист

ЦСКА назначи нов главен методист

  • 24 март 2026 | 13:40
  • 11460
  • 13
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
  • 27723
  • 24
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 14229
  • 13
Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

  • 24 март 2026 | 12:39
  • 7017
  • 8
Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

  • 24 март 2026 | 07:38
  • 6996
  • 0