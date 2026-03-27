България натрупа самочувствие след погром над Соломоновите острови - на живо от Джакарта след 10:2
  3. Филип Кръстев: Щастлив съм, че бях капитан, днес показахме, че футболът е хубав спорт

Филип Кръстев: Щастлив съм, че бях капитан, днес показахме, че футболът е хубав спорт

  • 27 март 2026 | 12:50
Капитанът на България в днешния двубой със Соломоновите острови Филип Кръстев говори след категоричната победа на нашия тим. “Лъвовете” победиха с 10:2, а Фуфу вкара две от попаденията.

“Искам да поздравя Соломоновите острови, те дадоха всичко от себе си се представиха добре. Говорих си с треньора им и той ми каза, че много от тях доскоро не са били професионални играчи. Стана хубав мач. Днес беше показно, че футболът е добър спорт. Може би с тези момчета няма да се видим никога повече, но искам да ги поздравя.

Винаги съм казвал, че за националния отбор е най-хубавата емоция. Щастлив съм, че бях капитан.

Имаше слабости, разбира се. Имаме да работим върху много неща. Имахме грешки и с топка, и без, но атмосферните условия бяха много тежки. Ще направим още някоя друга тренировка, ще играем с Индонезия най-вероятно и се надява, да покажем по-високо ниво. Самият ни облик трябва да е по-добър.

Всеки ден, в който излизаме и играем футбол, е голяма победа. За мен лично всеки един път, в който изляза на терена, трябва да дам максимума от себе си”, заяви Кръстев.

