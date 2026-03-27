Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България натрупа самочувствие след погром над Соломоновите острови - на живо от Джакарта след 10:2
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Владимир Николов: Раздаваме се на макс и искаме да зарадваме българите

Владимир Николов: Раздаваме се на макс и искаме да зарадваме българите

  • 27 март 2026 | 12:45
  • 216
  • 0

Нападателят на България Владимир Николов говори след категоричната победа над Соломоновите острови. “Лъвовете” спечелиха с 10:2, а Николов вкара две от попаденията.

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

“Опонентът не е нашето ниво, но това не значи, че ние не трябва да се раздадем. Ние сме млад отбор и всеки се раздава на макс.

Искам да благодаря на старши треньор за възможността. Искам да посветя тези голове на моето семейство и приятелка, на всички, които са били до мен. Последните месеца бяха по-трудни. Раздаваме се на макс и искаме да зарадваме българите и близките, защото България може.

Малко или много знаехме какво ни очаква, просто не трябваше да подценяваме мача. Имаше едни 5-10 минути на разколебание, но ще се подготвим по най-добрия начин за мача в понеделник. Ще даваме всичко от себе си да свикнем с времето”, заяви Николов.

Следвай ни:

