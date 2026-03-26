Двама от Полша били в радара на ЦСКА

Слушай на живо: Берое - ЦСКА

Двама играчи от Полша са били в радара на ЦСКА за евентуални попълнения. Те са предлагани на "червените", но до момента не се е стигало до конкретика. Става въпрос за испанския централен защитник Адриан Диегес от Радомяк и нападателя Афимико Пулулу от Ягелония, твърди "Тема Спорт".

27-годишният Пулулу е родом от Ангола, но е национал на ДР Конго. Договорът му изтича на 30 юни, когато той става свободен агент. На този етап няма индикации 175-сантиметровият лек нападател да поднови контракта си.

Интересното е, че още през 2024-а, като играч на Ягелония, Диегес е бил сред опциите за ЦСКА, но тогава нещата така и не са се получили. Той преминава в Радомяк през миналото лято, като договорът му е до 30 юни 2027 г. Испанецът, който е родом от Мадрид, е малко вероятно да бъде привлечен. "Армейците" обаче търсят подсилване в ариергарда с оглед евентуалното напускане на Делова, който още не е преподписал.