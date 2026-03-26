Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  ЦСКА планира летен лагер в Австрия

ЦСКА планира летен лагер в Австрия

  • 26 март 2026 | 09:10
  • 134
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Берое - ЦСКА

ЦСКА гласи летен лагер в Австрия, съобщава "Тема Спорт". "Червените" ще бъдат в алпийската страна през юни и там ще се готвят за атака на шампионската титла догодина. Миналото лято при Душан Керкез "армейците" заложиха отново на чужбина - бяха в Словения. Подготовката там се оказа пълен провал заради условията, дългите пътувания за контроли и самите спаринги. През лятото на 2024 година ЦСКА избра Банско при хърватина Томислав Стипич, което също не се оказа удачно решение.

За последно 31-кратните шампиони бяха в Австрия през юни 2023 година при Саша Илич. Тогава те бяха отседнали в градчето Фулмпес и играха контроли с Ботошани, Базел, Карабах и Ватенс Тирол. В момента от ЦСКА разглеждат различни предложения и локации в Австрия, както и евентуално съперници за спаринги.

Треньор на Лапоухов: Фьодор е надраснал българското първенство
Треньор на Лапоухов: Фьодор е надраснал българското първенство

През зимата ЦСКА се готви в Турция. Лично спортният директор Бойко Величков ходи в района на Анталия два месеца преди лагера, за да види какви са условията и да уточни всички детайли по пребиваването. Очаква се и сега шефът при "червените" да процедира по този начин и да пътува до Австрия.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

