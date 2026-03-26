Бивш нападател на ЦСКА спря с футбола на 26 години

Бившият футболист на ЦСКА Браян Морено сложи край на кариерата си едва на 26-годишна възраст. Колумбиецът така и не успя да се възстанови напълно от тежка контузия, получена през 2024 година с екипа на Нефтчи (Баку).



Морено пострада при празнуване на гол във вратата на Сабаил. Впоследствие той претърпя операция, а няколко месеца по-късно договорът му с Нефтчи беше прекратен по взаимно съгласие.

За тима от Азербайджан колумбиецът записа 18 мача и 4 гола. Преди това той игра 2 години в ЦСКА, като в този период взе участие в 39 мача и реализира 10 попадения.



Морено си тръгна от "Армията" със скандал. Неговият контракт беше разтрогнат, а от клуба обявиха, че причината е „неспазване на професионалното поведение“.