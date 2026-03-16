Испания запълни и втората дупка в програмата покрай отмяната на "Финалисима"

След като сблъсъкът между Испания и Аржентина в Катар беше отменен, промяна настъпи и в следващия планиран мач на европейските шампион. По програма на 27 март в Доха трябваше да е “Финалисима”, а на същото място, но за три дно по-късно беше насрочена и проверка между испанците и Египет. Сега стана ясно, че спарингът с тима на Мохамед Салах се мести на испанска земя и ще е на 31 март.

Всичко това се прави от съображения за сигурност заради военния конфликт в Близкия изток. От 28 февруари насам САЩ и Израел бомбардират Иран, но режимът отговаря с атаки върху съседните държави, в това число и Катар.

В тази връзка Кралската испанска футболна федерация (RFEF) покани националния тим на Египет да гостува в Испания на 31 март. “Фараоните” обявиха, че приемат.

Междувременно тимът на Луис де ла Фуенте си намери съперник и за проверка на 27 март. Това ще е отборът на Сърбия, като и този мач ще на испанска територия.

Отделно за 31 март в Доха националният отбор на Катар трябваше да играе контрола с аржентинците. Заради несигурността обаче домакините отказаха да организират тези двубои.

