Петър Кюмюрджиев: Срещу „розите“ винаги е трудно

В Царево, едноименния тим на град Созопол приема утре Розова долина (Казанлък). Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Мачовете ни с Розова долина винаги са изключително трудни. Отборът им води Наско Апостолов, един от най-добрите треньори, млад, но с достатъчно опит. Всеки сезон гради нов отбор от млади футболисти. Видно е, че го прави успешно. Не само съперника е препятствието в предстоящия двубой. Първо трябва да се възстановим от срещата за купата на Аматьорската лига, която изиграхме преди два дни. Имаме и доста кадрови проблеми – трима наказани и двама контузени. Все още умуваме как да съберем състав за мача с „розите““, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев старши треньор на Созопол.