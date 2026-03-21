Важен успех за Атлетик

Атлетик (Куклен) победи у дома едноименния тим на Созопол с 2:1. Срещата е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Всичко по-интересно се случи през първото полувреме. Ангел Семерджиев изведе напред домакините с гол-шедьовър, четвърт час от началото. За съжаление младият футболист напусна терена малко преди почивката заради тежка контузия. Адриан Димитров удвои в 27-ата минута. Секунди преди края на полувремето, Аюб Ел-Мансури фиксира окончателното 2:1. През втората част, гостите създадоха достатъчно възможности да достигнат поне до равенство. Димитър Жеков уцели и гредата.

Снимка: ФК Атлетик Куклен 1927 - фейсбук