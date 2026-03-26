Зверев ще опита да продължи добрата си серия през 2026-а

Александър Зверев се изправя срещу Франсиско Серундоло в четвъртфинален двубой на "Мастърс"-а в Маями от 01:00 часа в нощта на четвъртък срещу петък.

За известен период от време Серундоло имаше превес над Зверев. Аржентинецът спечели първите три мача помежду им, преди германецът да се върне силно и да изравни баланса в директните двубои до 3-3. В четвъртък вечер в Маями 27-годишният Серундоло ще се опита отново да наклони везните в своя полза на турнир, на който традиционно се представя много добре.

През 2022 г. Серундоло направи пробив, достигайки до полуфиналите в Маями, изкачвайки се от позиция извън топ 100 в световната ранглиста до №51. След това затвърди успеха си с четвъртфинали през 2023 и 2025 г. В настоящия турнир поставеният под №18 елиминира Даниил Медведев, Уго Умбер и Тиаго Агустин Тиранте, за да достигне третия си четвъртфинал на ниво ATP за сезона.

От своя страна Зверев заяви, че през 2026 г. възприема по-агресивен стил на игра. Въпреки че световният №3 все още няма титла тази година, той впечатли с достигане до полуфиналите както на Australian Open, така и в Индиън Уелс.

Сега, в преследване на осмата си титла от сериите "Мастърс" и първа от Париж 2024 насам, Зверев ще се стреми да запази предимството си в последните мачове срещу Серундоло и да си осигури полуфинален сблъсък с победителя от мача между Синер и Тиафо.

