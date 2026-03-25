Два тайбрека класираха Зверев напред

Александър Зверев се класира за 1/4-финалите на турнира от сериите “Мастърс” в Маями. Първата германска ракета отстрани Куентин Алис от Франция след чиста победа, но и доста трудности по пътя към успеха, след като трябваше да мине през два тайбрека, за да стигне до крайното 7:6(4) 7:6(1).

Това бе първа среща между двамата състезатели, а в спор за място на финалната четворка Зверев ще спори с Франсиско Серундолдо, който отстрани друг французин в лицето на Уго Умбер с 6:4 6:3 за 78 минути игра.

Too good, too often 💥@AlexZverev powers into his 37th career Masters quarter-final with a 7-6 7-6 win over Quentin Halys at #MiamiOpen pic.twitter.com/hUfIveDynJ — Tennis TV (@TennisTV) March 25, 2026

Алис, който заема 111-то място в световната ранглиста, демонстрира впечатляваща игра срещу именития си съперник и направи цели 12 аса. Зверев обаче показа, че е далеч по-класния играч на корта и на свой ред реализира 16 точки директно от сервис, направи само една двойна грешка и не позволи на опонента си да стигне до нито една възможност за пробив. Французинът пък в това отношение също направи нещо много впечатляващо и не позволи на Зверев да направи нито един от шестте си шанса за брейк.