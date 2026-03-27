Ребров: Допуснахме твърде много грешки

Селекционерът на националния отбор на Украйна Серхий Ребров коментира неуспеха на тима да се класира за Световното първенство след поражение от Швеция. Украинците отстъпиха с 1:3 във Валенсия и не можаха да стигнат до финала на плейофите.

„За съжаление, загубихме. Допуснахме твърде много грешки. Много е трудно да играеш, когато получиш гол в 4-тата минута. Мисля, че загубихме от силен отбор, който се защитаваше много организирано, а ние не се възползвахме от своите моменти“, заяви Ребров на пресконференцията след мача.

Запитан какви са причините за поражението освен индивидуалните грешки, треньорът отговори: „Трудно е да се каже веднага след мача. Не мога да посоча други причини освен индивидуалните грешки".

Хеттрик на Гьокереш съкруши Украйна

Относно проблемите в атака, Ребров обясни: „Отборът на Швеция се защитаваше много компактно. Те промениха схемата си на игра и действаха с трима централни защитници, което направи много трудно преодоляването на тяхната отбрана. Атакуваха с малка група играчи, но в защита всичко беше много плътно.“

Специалистът се обърна и към украинските фенове: „Извиняваме се. Мисля, че всички момчета имаха желание да се докажат, имаха желание да победят, но, за съжаление, това е футболът – загубихме. Въпреки това съм благодарен на играчите, те се раздадоха на терена".

Снимки: Imago