  3. Конър Бен: „Представи ми се възможност, която не можех да откажа“

Конър Бен: „Представи ми се възможност, която не можех да откажа“

  • 26 март 2026 | 16:48
Конър Бен: „Представи ми се възможност, която не можех да откажа“

Конър Бен заяви, че е взел най-доброто решение за своето семейство, след като подписа договор със "Zuffa Boxing"."

В разговор с "talkSPORT" боксьорът коментира своето решение да напусне Еди Хърн и "Matchroom", които го подкрепяха по време на споровете около неговите допинг тестове и в паденията и възхода на кариерата му.

„В крайна сметка това е най-доброто решение за мен, моето семейство и кариерата ми“, каза Бен. „Става въпрос за договор за един мач, от който съм изключително развълнуван. Въпросът беше: „Искаш ли да се биеш?“. Да, супер, няма проблем. И ето ме тук. Всичко стана бързо, поддържах форма, бях готов и дисциплиниран. В крайна сметка активността е ключова за мен... Представи ми се възможност, която не можех да откажа.“

Еди Хърн оплаква раздялата с Конър Бен: Забравих, че така се случва в бокса

„Изпитвам уважение към "Matchroom". Изпитвам уважение към Еди. Независимо от това, което те казват или какво се говори, аз все още искам Еди в моя ъгъл. Нямам никакви лоши чувства към него. Но ако ме накарате да избирам между моето семейство и това, което осигурява бъдещето му и неговото наследство – децата ми са моето наследство... Когато приключа с бокса, на никого няма да му пука и ще се появи нов като мен.“

Бивш шампион на UFC е шокиран от заплащането, което Конър Бен ще получи от Zuffa Boxing

„Трябва да се кове желязото, докато е горещо, и да приема най-добрата оферта за мен и моето семейство, а тази беше най-добрата с голяма преднина. Затова съм развълнуван да се боксирам под знака на Zuffa.“

Бен ще се изправи срещу Реджис Прогрейс на 11 април на стадион „Тотнъм Хотспър“ и очаква скоро след това да си осигури шанс за световна титла.

Конър Бен ще подгрява завръщането на Тайсън Фюри на ринга
