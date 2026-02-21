Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Еди Хърн оплаква раздялата с Конър Бен: Забравих, че така се случва в бокса

Еди Хърн оплаква раздялата с Конър Бен: Забравих, че така се случва в бокса

  • 21 фев 2026 | 12:42
  • 606
  • 0
Еди Хърн оплаква раздялата с Конър Бен: Забравих, че така се случва в бокса

Еди Хърн заяви, че е останал „съсипан“ от новината, че Конър Бен е напуснал "Matchroom", за да се присъедини към новите им конкуренти "Zuffa Boxing". Хърн сподели, че е научил за напускането на Бен преди няколко дни, след като е получил имейл от адвоката на боксьора.

Промоутърът и мениджър разказа, че след това се е свързал с Бен с молба да поговорят, но боксьорът е отклонил предложението. Това, което Бен не е отклонил обаче, е офертата от "Zuffa Boxing" на Дейна Уайт, за която се твърди, че е на стойност осемцифрена сума само за един мач.

Конър Бен напусна Еди Хърн, за да подпише със Zuffa Boxing
Конър Бен напусна Еди Хърн, за да подпише със Zuffa Boxing

Видимо сломен, Хърн призна, че времето, което е имал да осмисли ситуацията, може би му е дало различна перспектива върху раздялата.

Хърн пое отговорност за решението на Бен, заявявайки: „Забравих, че това е бокс.“

Промоутърът допълни: „Чувствах, че лоялността, която сме показали, никога нямаше да ни постави в тази позиция. Просто смятах, че не е нужно да притискам Конър Бен да подписва нов договор по-рано, а вероятно съм можел да го накарам да го направи.“

Хърн беше промоутър на Бен от дебюта му през 2016 г. чак до победата му в реванша срещу Крис Юбенк-младши през ноември на стадиона на Тотнъм Хотспър, като през това време Бен се превърна в милионер.

Конър Бен прати в нокдаун Крис Юбенк-младши на два пъти и спечели реванша
Конър Бен прати в нокдаун Крис Юбенк-младши на два пъти и спечели реванша

Хърн се бори рамо до рамо с Бен през двугодишния период, в който мнозина в спорта се обърнаха срещу него, след като боксьорът даде две положителни проби за кломифен преди първоначално насрочената дата за мача с Юбенк през 2022 г.

Бен напуска "Matchroom", след като беше изведен и до позиция №1 в ранглистата на WBC в категория до 66 килограма – теглова категория, в която не се е боксирал от няколко години. Хърн подчерта, че е показал лоялност и подкрепа към Бен.

„Човек се учи, докато е жив. Наистина не знам какво да кажа. Всеки е различен, но боксът си е бокс. Усещането е като за няколко пропилени години, защото знаете колко здраво се борих [със сценария с допинга].“

Еди Хърн твърди, че Джервонта Дейвис е отказал битка с Конър Бен
Еди Хърн твърди, че Джервонта Дейвис е отказал битка с Конър Бен

„Има много неща, които бих могъл да кажа, но ще запазя класа... За някои хора лоялността наистина има значение. За други, може би не толкова... Това ще бъде дълга война. Обвинявам себе си. Сбърках в преценката си за характера. Приех лоялността за даденост заради това, което направих. И съм правил тази грешка и преди в бокса, просто не го очаквах от Конър Бен.“

В своето изявление Бен посочи, че се надява Хърн „да продължи да бъде част от неговия екип“.

Хърн отговори, че е твърде рано да се каже какво ще предприеме по отношение на Бен в бъдеще, ако изобщо предприеме нещо.

