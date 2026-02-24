Бивш шампион на UFC е шокиран от заплащането, което Конър Бен ще получи от Zuffa Boxing

Шон О'Мали изрази пълното си недоумение относно съобщения хонорар по договора на Конър Бен със "Zuffa Boxing".

О'Мали, бивш шампион на UFC и една от най-големите звезди в организацията днес, не може да проумее колко повече получава Бен в сравнение с колегите му от UFC. Бен, британски професионален боксьор, наскоро напусна дългогодишния си промоутър "Matchroom Boxing", за да подпише с новосъздадената "Zuffa Boxing", ръководена от изпълнителния директор на UFC Дейна Уайт.

Конър Бен напусна Еди Хърн, за да подпише със Zuffa Boxing

Спортният журналист Дан Рафаел съобщи, че сделката на Бен със "Zuffa Boxing" е за един мач и е на стойност 15 милиона долара – сума, която е рядко срещана в хонорарите на UFC.

„За мен е толкова трудно да повярвам“, заяви О'Мали в своя YouTube канал. „Казаха ми, Тим (Уелч) ми каза: „Видя ли това?“. Това не означава, че е вярно. Не знам, може и да е вярно. Не мога да си представя, че е истина, че "Zuffa Boxing" плащат толкова. Дори не знам кой е Конър Бен. Предполага се, че е доста голямо име в бокса, но никога не съм чувал за него.“

За разлика от ММА, в бокса има множество промоутъри, които постоянно трябва да наддават за правата на бойците, което повишава техните хонорари. Боксът също така има по-голяма правна защита за своите спортисти със Закона за реформа в бокса „Мохамед Али“ – федерално законодателство, предназначено да защитава професионалните боксьори от експлоататорски бизнес практики. TKO, компанията майка на UFC и "Zuffa Boxing", лобира за промяна на Закона „Мохамед Али“, за да може да пренесе структурата на UFC в бокса.

Законопроект цели да преобрази бизнес модела в бокса по подобие на UFC

О'Мали, чиито последователи в социалните мрежи са повече от два пъти повече от тези на Бен, потвърди, че не печели 15 милиона долара в UFC.

„Ако наистина му плащат 15 милиона долара, да, лудост е колко много работа влагаш в UFC, за да изградиш това име, да създадеш този образ, да бъдеш тази звезда, а аз не правя по 15 милиона на мач"