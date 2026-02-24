Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Бивш шампион на UFC е шокиран от заплащането, което Конър Бен ще получи от Zuffa Boxing

Бивш шампион на UFC е шокиран от заплащането, което Конър Бен ще получи от Zuffa Boxing

  • 24 фев 2026 | 16:19
  • 230
  • 0

Шон О'Мали изрази пълното си недоумение относно съобщения хонорар по договора на Конър Бен със "Zuffa Boxing".

О'Мали, бивш шампион на UFC и една от най-големите звезди в организацията днес, не може да проумее колко повече получава Бен в сравнение с колегите му от UFC. Бен, британски професионален боксьор, наскоро напусна дългогодишния си промоутър "Matchroom Boxing", за да подпише с новосъздадената "Zuffa Boxing", ръководена от изпълнителния директор на UFC Дейна Уайт.

Конър Бен напусна Еди Хърн, за да подпише със Zuffa Boxing
Конър Бен напусна Еди Хърн, за да подпише със Zuffa Boxing

Спортният журналист Дан Рафаел съобщи, че сделката на Бен със "Zuffa Boxing" е за един мач и е на стойност 15 милиона долара – сума, която е рядко срещана в хонорарите на UFC.

„За мен е толкова трудно да повярвам“, заяви О'Мали в своя YouTube канал. „Казаха ми, Тим (Уелч) ми каза: „Видя ли това?“. Това не означава, че е вярно. Не знам, може и да е вярно. Не мога да си представя, че е истина, че "Zuffa Boxing" плащат толкова. Дори не знам кой е Конър Бен. Предполага се, че е доста голямо име в бокса, но никога не съм чувал за него.“

За разлика от ММА, в бокса има множество промоутъри, които постоянно трябва да наддават за правата на бойците, което повишава техните хонорари. Боксът също така има по-голяма правна защита за своите спортисти със Закона за реформа в бокса „Мохамед Али“ – федерално законодателство, предназначено да защитава професионалните боксьори от експлоататорски бизнес практики. TKO, компанията майка на UFC и "Zuffa Boxing", лобира за промяна на Закона „Мохамед Али“, за да може да пренесе структурата на UFC в бокса.

Законопроект цели да преобрази бизнес модела в бокса по подобие на UFC
Законопроект цели да преобрази бизнес модела в бокса по подобие на UFC

О'Мали, чиито последователи в социалните мрежи са повече от два пъти повече от тези на Бен, потвърди, че не печели 15 милиона долара в UFC.

„Ако наистина му плащат 15 милиона долара, да, лудост е колко много работа влагаш в UFC, за да изградиш това име, да създадеш този образ, да бъдеш тази звезда, а аз не правя по 15 милиона на мач"

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

373 бойци, 119 нокаута и още смайваща статистика от SENSHI

373 бойци, 119 нокаута и още смайваща статистика от SENSHI

  • 24 фев 2026 | 14:37
  • 393
  • 0
Японската верига К-1 отличи Стоян Копривленски с награда

Японската верига К-1 отличи Стоян Копривленски с награда

  • 24 фев 2026 | 14:29
  • 415
  • 0
Пакяо за реванша с Мейуедър: Това е моят момент да се докажа

Пакяо за реванша с Мейуедър: Това е моят момент да се докажа

  • 24 фев 2026 | 11:42
  • 532
  • 1
Сблъсъкът Наоя Иноуе и Джунто Накатани е потвърден за втори май в Токио

Сблъсъкът Наоя Иноуе и Джунто Накатани е потвърден за втори май в Токио

  • 24 фев 2026 | 11:27
  • 369
  • 0
Ясен Радев и други шестима българи се качват на ринга в София

Ясен Радев и други шестима българи се качват на ринга в София

  • 24 фев 2026 | 10:56
  • 362
  • 0
Алджамейн Стърлинг влиза в RAF 6 в последния момент

Алджамейн Стърлинг влиза в RAF 6 в последния момент

  • 24 фев 2026 | 10:54
  • 393
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

  • 24 фев 2026 | 15:59
  • 7002
  • 22
Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

  • 24 фев 2026 | 14:45
  • 39941
  • 72
11-те на Янтра и Етър   

11-те на Янтра и Етър   

  • 24 фев 2026 | 16:50
  • 127
  • 0
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 21127
  • 0
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

  • 24 фев 2026 | 14:32
  • 10107
  • 5
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 3199
  • 2