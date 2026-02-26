Конър Бен ще подгрява завръщането на Тайсън Фюри на ринга

Следващият двубой на Конър Бен вече е официално обявен.

Новината бе съобщена първо от "Netflix". Бен ще се изправи срещу бившия световен шампион Риджис Прогрейс в боксова галавечер, оглавена от сблъсъка между Тайсън Фюри и Арсланбек Махмудов. Събитието ще се проведе на 11 април на стадиона на Тотнъм Хотспър в Лондон.

Прогрейс е бивш световен шампион в категория до 63.5 кг, но в последните години допусна поражения от Девин Хейни и Джак Катерал. Все пак, през миналия август той записа победа над Джоузеф Диас.

В "гвоздея на вечерта" Фюри се завръща на ринга за първи път след загубата си от Александър Усик през декември 2024 г. Той ще търси победа срещу Махмудов, за да поднови стремежа си да стане трикратен световен шампион в тежка категория.

Галавечерта на стадиона на Тотнъм Хотспър ще бъде подсилена от присъствието на Бен, който се завръща на арената на предишните си два мача срещу Юбанк-младши. Според информациите, той ще получи хонорар от 15 милиона долара за сблъсъка с Прогрейс.

Миналата седмица Бен предизвика истински шок, след като стана ясно, че е обединил сили с Дейна Уайт и "Zuffa Boxing". С това той сложи край на десетгодишното си партньорство с "Matchroom Boxing"на Еди Хърн.

"Matchroom"беше промоутър на Бен още от дебюта му през 2016 г. Двамата преминаха заедно през множество изпитания, сред които се открояват двугодишна битка след провален допинг тест и два паметни мача срещу големия му съперник Крис Юбенк-младши през 2025 г.