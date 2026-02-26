Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Конър Бен ще подгрява завръщането на Тайсън Фюри на ринга

Конър Бен ще подгрява завръщането на Тайсън Фюри на ринга

  • 26 фев 2026 | 15:46
  • 316
  • 0
Конър Бен ще подгрява завръщането на Тайсън Фюри на ринга

Следващият двубой на Конър Бен вече е официално обявен.

Новината бе съобщена първо от "Netflix". Бен ще се изправи срещу бившия световен шампион Риджис Прогрейс в боксова галавечер, оглавена от сблъсъка между Тайсън Фюри и Арсланбек Махмудов. Събитието ще се проведе на 11 април на стадиона на Тотнъм Хотспър в Лондон.

Прогрейс е бивш световен шампион в категория до 63.5 кг, но в последните години допусна поражения от Девин Хейни и Джак Катерал. Все пак, през миналия август той записа победа над Джоузеф Диас.

Хейни не даде нито рунд на Прогрейс и отне титлата му
Хейни не даде нито рунд на Прогрейс и отне титлата му

В "гвоздея на вечерта" Фюри се завръща на ринга за първи път след загубата си от Александър Усик през декември 2024 г. Той ще търси победа срещу Махмудов, за да поднови стремежа си да стане трикратен световен шампион в тежка категория.

Официално: Тайсън Фюри се завръща срещу гигант на 11 април
Официално: Тайсън Фюри се завръща срещу гигант на 11 април

Галавечерта на стадиона на Тотнъм Хотспър ще бъде подсилена от присъствието на Бен, който се завръща на арената на предишните си два мача срещу Юбанк-младши. Според информациите, той ще получи хонорар от 15 милиона долара за сблъсъка с Прогрейс.

Миналата седмица Бен предизвика истински шок, след като стана ясно, че е обединил сили с Дейна Уайт и "Zuffa Boxing". С това той сложи край на десетгодишното си партньорство с "Matchroom Boxing"на Еди Хърн.

Еди Хърн оплаква раздялата с Конър Бен: Забравих, че така се случва в бокса
Еди Хърн оплаква раздялата с Конър Бен: Забравих, че така се случва в бокса

"Matchroom"беше промоутър на Бен още от дебюта му през 2016 г. Двамата преминаха заедно през множество изпитания, сред които се открояват двугодишна битка след провален допинг тест и два паметни мача срещу големия му съперник Крис Юбенк-младши през 2025 г.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Злати Чуканова донесе първи медал за България от "Странджа"

Злати Чуканова донесе първи медал за България от "Странджа"

  • 26 фев 2026 | 15:39
  • 343
  • 0
Франк Уорън ще съди промоутърите от Саудитска Арабия за 1 милиард долара

Франк Уорън ще съди промоутърите от Саудитска Арабия за 1 милиард долара

  • 26 фев 2026 | 13:58
  • 495
  • 0
Стойка Кръстева: Бях забравила тези прекрасни емоции от 2021 година

Стойка Кръстева: Бях забравила тези прекрасни емоции от 2021 година

  • 26 фев 2026 | 05:57
  • 2013
  • 0
Йордан Морехон донесе нова победа за България на Купа "Странджа"

Йордан Морехон донесе нова победа за България на Купа "Странджа"

  • 25 фев 2026 | 22:46
  • 864
  • 0
Чолов на победа от медал на Купа "Странджа"

Чолов на победа от медал на Купа "Странджа"

  • 25 фев 2026 | 21:11
  • 825
  • 0
Награди "Вечен номер 1" за покойните Димитър Пенев, Боян Радев и Нурайр Нурикян

Награди "Вечен номер 1" за покойните Димитър Пенев, Боян Радев и Нурайр Нурикян

  • 25 фев 2026 | 20:29
  • 1613
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 12590
  • 74
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 3731
  • 30
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 30130
  • 24
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 35538
  • 20
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 10016
  • 12
Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

  • 26 фев 2026 | 07:30
  • 6026
  • 0