Русия смени индивидуалните състезателки за Световната купа в София

Мария Борисова и Ева Кононова ще пропуснат Световната купа по художествена гимнастика в София. В последната актуализация на заявките руските гимнастички бяха заменени от сънародничките си Арина Ковшова и София Илтерякова.

В заявките е заменена и французойката Хелене Карбонов. На нейно място в отбора влиза Марго Тран.

Заради усложнената обстановка състезанието в София ще пропуснат гимнастичките на Сингапур и Сирия.

При ансамблите промени има в съставите на Австралия, Франция и Турция.

Така страните участнички са 52, а индивидуалните състезателки - 91. При ансамблите отборите остават 22.

Утре по програма са официалните подиум тренировки. Българките ще излязат за своето занимание между 11:00 и 11:30 часа, заедно с представителките на Естония.

Състезанието започва в събота с квалификациите както в индивидуалното, така и при ансамблите. Българските гимнастички са разпределени в групи В и С, а ансамбълът ще стартира в група А.

По новия регламент състезателките от групи А и В ще играят с обръч и топка, а тези от С и Д – с бухалки и лента.

При ансамблите в съботния ден предстои квалификацията с пет топки.