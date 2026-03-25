  Грациите ще направят подиум тренировка преди Световната купа в София

Грациите ще направят подиум тренировка преди Световната купа в София

  • 25 март 2026 | 15:20
Националният отбор по художествена гимнастика - Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъл жени в състав София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова, ще проведе подиум тренировката си преди старта на Световната купа в петък (27 март) - денят, определен за официални тренировки.

Съгласно регламента всеки отбор разполага с 30 минути за проба на килима в официалната състезателна зала. Българките ще излязат за своето занимание между 11:00 и 11:30 часа, заедно с представителките на Естония.

От основните ни конкуренти първи ще тренират гимнастичките на Израел - от 8:30 до 9:00 часа. Следват Бразилия (9:30-10:00) и Италия (10:30-11:00), които ще бъдат непосредствено преди българския състав. След домакините на килима ще излязат отборите на Китай (11:30-12:00) и Япония (12:00-12:30). Испания е насрочена за следобеден подиум (14:30-15:00), а Русия и Беларус ще тренират съответно от 18:00-18:30 и от 18:30-19:00 часа.

Състезанието започва в събота с квалификациите при индивидуалното и ансамблите. Българските гимнастички са разпределени в групи В и С, а ансамбълът ще стартира в група А. По новия регламент състезателките от групи А и В ще играят с обръч и топка, а тези от С и Д - с бухалки и лента. При ансамблите в съботния ден предстои квалификацията с пет топки.

В турнира ще участват общо 94 индивидуални гимнастички от 52 държави, както и 22 ансамбъла.

