  Філипа Філіпова і Христіяна Тодорова ще представят България като съдии на Световна купа по художествена гимнастика в София

Филипа Филипова и Християна Тодорова ще представят България като съдии на Световна купа по художествена гимнастика в София

Филипа Филипова и Християна Тодорова ще представят България като съдии на Световна купа по художествена гимнастика в София

Филипа Филипова и Християна Тодорова ще представят България като съдии на предстоящата Световна купа по художествена гимнастика в София, съобщават от БФХГ. Филипова ще бъде част от съдийския състав в индивидуалната надпревара, а Християна Тодорова - при ансамблите.

От 28 до 30 март „Арена София“ събира световния елит в художествената гимнастика в ключов турнир от олимпийската квалификация за Лос Анджелис 2028. 94 гимнастички от 53 държави ще излязат на килима, а България ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалната надпревара и от ансамбъла в състав София Иванова, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Магдалена Вълкова и Рая Божилова.

Билетите за Световната купа в София са в продажба. Деца до 3 години влизат безплатно (без билет), без право на място.

За първите два дни билетите са с цени от 20 и 30 евро, а за финалите - 30 и 40 евро.

