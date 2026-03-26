Ден преди двубоя срещу Соломоновите острови: България тренира в Джакарта за мача с екзотичния противник
София отваря сърцето си за света! Откриване, което ще се помни!

  • 26 март 2026 | 09:26
Тази събота, 28 март от 14:00 часа, “Арена София” няма просто да даде старт на Световната купа по художествена гимнастика… тя ще се превърне в сцена на емоция, която не се описва, а се усеща.

￼ 210 деца, като малки ангели на добротата, ще изпълнят килима в масова композиция, носеща послание за обич, светлина и дом. Под звуците на вечната „Облаче ле бяло“, изпълнена на живо от Филип Донков с акомпанимент на пиано и китара, София ще диша в ритъма на българската душа.

Хореографията,дело на Вивиан Делийска, Йоана и Илиана Динекови - ще обедини енергията на клубовете „Левски“, „Левски-Триадица“ и „Теа Денс“ в един внушителен спектакъл. Идеята за този емоционален празник е на председателите на клуб „Левски“ , Валентина Симеонова, „Теа Денс“ - Теодора Граматикова и „Левски - Триадица“, начело с председателя на Треньорската комисия - Мария Кънчева - хора, които създават бъдещето на българската гимнастика всеки ден.

И в този празник на красотата ще има нещо още по-голямо. Сцената ще бъде споделена от една истинска вдъхновяваща история - Василена Богданова. Сребърна медалистка от световно първенство, състезател със синдром на Даун, символ на воля, сила и безграничен дух.

Нейното участие е и част от пътя към нещо голямо - от 13 до 19 юни София ще бъде домакин на Световно първенство за спортисти със синдром на Даун в пет спорта, включително художествена гимнастика.

Откриването на Световната купа ще бъде и силно послание за подкрепа, равенство и вдъхновение преди този значим форум.

Нейното присъствие не е просто демонстрация, то е послание: спортът е за всички, сцената е за всички, мечтите нямат граници.

Откриването ще събере и официалните лица на световната гимнастика, начело с президента на Световната гимнастика Моринари Ватанабе.

Организаторите от Българската федерация по художествена гимнастика са подготвили изненада за зрителите и по време на финалите в понеделник, когато ще видят бъдещето на България. Новосформираният ансамбъл за девойки ще представи специална композиция. Под ръководството на Жанина Иванова и Елизабет Паисиева момичетата се подготвят за Световното първенство за девойки догодина.

Още от Гимнастика

