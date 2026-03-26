Ивелин Попов за края на кариерата си и бъдещите си планове
  3. Недялко Москов: Всички скачат на макс срещу Несебър, не сме в оптимално състояние, съдии със съмнителна репутация не трябва да получават наряди

Недялко Москов: Всички скачат на макс срещу Несебър, не сме в оптимално състояние, съдии със съмнителна репутация не трябва да получават наряди

  • 26 март 2026 | 12:32
Недялко Москов: Всички скачат на макс срещу Несебър, не сме в оптимално състояние, съдии със съмнителна репутация не трябва да получават наряди

В събота, едноименния тим на Несебър гостува на СФК Раковски. Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Очаква ни много трудно гостуване. Така е, защото всеки на своя терен играе на върха на възможностите си срещу Несебър. Нас ни интересува само победата. Смятам, че сме по-добри и можем да спечелим. Притесняват ме други неща, тези които се случиха в последния кръг. Става въпрос за мача в Пловдив между Марица и ОФК Хасково. Въпросният двубой го ръководи главния съдия Петър Янков. Винаги съм смятал, че това момче е със съмнителна репутация. И това за пореден път се потвърди. В пет спорни ситуации, Янков отсъди все в едната посока. ОФК Хасково беше брутално ощетен. Колкото по-малко съдии има като въпросният, толкова по-добре. Очаквам Зоналния съвет на БФС – Пловдив да вземе правилно решение по този случай. Както ние клубовете понасяме наложените ни санкции и наказания, така и това момче трябва да понесе своите. Надявам се, Петър Янков да бъде изваден от нарядите до края на сезона. Далеч съм от мисълта, че Марица (Пловдив) има нещо общо със случая, но това се повтаря вече в няколко техни мача. Несебър гледа в своя двор. Отборът ни не се представя на ниво и работим за да се подобряваме. Страничните неща, като случилото се в Пловдив обаче дразнят“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на Несебър.

Голов екшън в Пловдив! Марица (Пловдив) подчини ОФК Хасково в последната минута
Живко Желев: Единственото, с което съдията не помогна на Марица (Пловдив) беше, че самият той не ни вкара гол
Иван Кочев: Знам, че съм трън в очите на много хора, но Марица (Милево) ще бъде в челото! Искаме купата на АФЛ

Идва ли краят на хегемонията на Лудогорец?

Ивайло Станчев: Получи се много здрав сблъсък

Геша: Сериозно постижение за малко градче като Тервел

Националите се готвят в пълен състав за мача със Соломоновите острови

„Лигата на талантите“ с анализ на кръга в U18 - убедителен кръг за домакините

Ивелин Попов за края на кариерата си и бъдещите си планове - гледайте на живо!

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

