Мирослав Косев: Бихме с хубав резултат, но показахме две лица

В Несебър, едноименният тим надигра Секирово (Раковски) с 5:2 и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Мирослав Косев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Винаги е хубаво, когато побеждаваш с такъв резултат, но за мен този мач имаше две лица. Не мога да скрия, че бях разочарован от колебливото ни представяне през първото полувреме, в което допуснахме грешки и позволихме на съперника да ни държи в напрежение. През втората част обаче момчетата показаха истинския характер на лидер и доминираха категорично на терена. Радвам се, че успяхме да коригираме играта си в движение и да реализираме положенията си по такъв убедителен начин. Продължаваме да гледаме напред с умерена увереност, защото знаем, че пътят до края е дълъг. Вярвам в потенциала на този състав и ако поддържаме дисциплината от второто полувреме, ни чакат още добри моменти“.

