Ден преди двубоя срещу Соломоновите острови: България тренира в Джакарта за мача с екзотичния противник
ФИА промени малко регламента за квалификацията в Япония

  • 26 март 2026 | 10:32
От Международната автомобилна федерация (ФИА) направиха лека корекция в регламента за квалификацията преди неделната Гран При на Япония във Формула 1 на пистата „Сузука“.

Промяната е свързана с количеството енергия, което пилотите ще могат да регенерират в хода на обиколката на японското трасе. Първоначално лимитът трябваше да е максималните девет мегаджаула, но след консултация с отборите той е бил намален на осем мегаджаула.

„След дискусии между ФИА, отборите и производителите на задвижващи системи, беше одобрена малка промяна в параметрите на енергията за квалификацията преди Гран При на Япония. Тя получи пълна подкрепа от всички производители.

„За да се гарантира запазване на баланса между използване на енергията и представянето на пилотите, максималното количество енергия, което ще може да бъде генерирано в една обиколка в квалификацията е намалено от девет на осем мегаджаула. Тази корекция рефлектира обратната връзка на пилотите, които настояват квалификацията да остане предизвикателство за тях“, пише в официалното изявление на ФИА.

Дъжд за квалификацията за Гран При на Япония?
Тази промяна се прави с цели намаляване на така наречения супер клипинг, при който пилотите губят много скорост на правите, защото хибридната система започва да се зарежда, което отнема от мощността, която стига до колелата. Супер клипингът беше особено видим по време на откриващия кръг за сезона в Австралия, в който пилотите губеха до 60 км/ч на дългата отсечка преди бързия шикан на завои 9 и 10 на „Албърт Парк“.

Отборите във Формула 1 не искат спешни промени в правилата
В тренировките в Япония лимитът ще си бъде девет мегаджаула, колкото ще бъде и в състезанието, когато пилот използва режимът за изпреварване. В нормални режим в хода на надпреварата лимитът ще бъде 8.5 мегаджаула на обиколка.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Снимки: Gettyimages

Фернандо Алонсо стана баща за първи път

Фернандо Алонсо стана баща за първи път

  • 25 март 2026 | 11:53
  • 8171
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

  • 26 март 2026 | 09:34
  • 14697
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP

  • 26 март 2026 | 09:33
  • 3360
  • 0
Ауди ще си търси нов шеф, Биното няма да ръководи постоянно тима

Ауди ще си търси нов шеф, Биното няма да ръководи постоянно тима

  • 24 март 2026 | 20:50
  • 2334
  • 0
Китайският гигант BYD оглежда два отбора във Формула 1

Китайският гигант BYD оглежда два отбора във Формула 1

  • 24 март 2026 | 20:05
  • 3425
  • 0
13 години Multi 21: Как Фетел открадна победата на Уебър

13 години Multi 21: Как Фетел открадна победата на Уебър

  • 24 март 2026 | 18:43
  • 5056
  • 3
Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

  • 26 март 2026 | 08:05
  • 12803
  • 43
Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

  • 26 март 2026 | 03:24
  • 48213
  • 21
Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

  • 26 март 2026 | 09:53
  • 4390
  • 5
Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

  • 26 март 2026 | 08:42
  • 7946
  • 6
Националите тренират в Джакарта преди мача със Соломоновите острови - гледайте на живо!

Националите тренират в Джакарта преди мача със Соломоновите острови - гледайте на живо!

  • 26 март 2026 | 10:45
  • 442
  • 0
Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

  • 26 март 2026 | 08:00
  • 2638
  • 0