ФИА промени малко регламента за квалификацията в Япония

От Международната автомобилна федерация (ФИА) направиха лека корекция в регламента за квалификацията преди неделната Гран При на Япония във Формула 1 на пистата „Сузука“.

Промяната е свързана с количеството енергия, което пилотите ще могат да регенерират в хода на обиколката на японското трасе. Първоначално лимитът трябваше да е максималните девет мегаджаула, но след консултация с отборите той е бил намален на осем мегаджаула.

„След дискусии между ФИА, отборите и производителите на задвижващи системи, беше одобрена малка промяна в параметрите на енергията за квалификацията преди Гран При на Япония. Тя получи пълна подкрепа от всички производители.



„За да се гарантира запазване на баланса между използване на енергията и представянето на пилотите, максималното количество енергия, което ще може да бъде генерирано в една обиколка в квалификацията е намалено от девет на осем мегаджаула. Тази корекция рефлектира обратната връзка на пилотите, които настояват квалификацията да остане предизвикателство за тях“, пише в официалното изявление на ФИА.

Дъжд за квалификацията за Гран При на Япония?

Тази промяна се прави с цели намаляване на така наречения супер клипинг, при който пилотите губят много скорост на правите, защото хибридната система започва да се зарежда, което отнема от мощността, която стига до колелата. Супер клипингът беше особено видим по време на откриващия кръг за сезона в Австралия, в който пилотите губеха до 60 км/ч на дългата отсечка преди бързия шикан на завои 9 и 10 на „Албърт Парк“.

Отборите във Формула 1 не искат спешни промени в правилата

В тренировките в Япония лимитът ще си бъде девет мегаджаула, колкото ще бъде и в състезанието, когато пилот използва режимът за изпреварване. В нормални режим в хода на надпреварата лимитът ще бъде 8.5 мегаджаула на обиколка.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

Снимки: Gettyimages