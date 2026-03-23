Отборите във Формула 1 не искат спешни промени в правилата

  • 23 март 2026 | 18:56
Желанието на Макс Верстапен няма да бъде изпълнено, съобщава списание auto, motor und sport, според което няма да бъдат въведени промени в състезанията след виртуална среща на шефовете на отборите.

След Гран при на Китай четирикратният световен шампион даде сурова оценка за настоящия формат на надпреварите в спорта. Пред медииje той обясни, че това просто „не е състезание“ и че промените в правилата „ще съсипят спорта“.

Има ли шанс Макларън да повтори възраждането си от 2023 година?

Според германското издание, Гран при на Китай е убедило ръководителите на отборите по време на първоначалната им оценка. Не се очакват краткосрочни промени по отношение на самите състезания.

От друга страна, целта за квалификациите е пилотите отново да могат да карат с пълна газ, вместо да отнемат газта по-рано, за да управляват презареждането на батерията. Съобщава се, че пилотите и отборите ще участват активно в процеса, преди ФИА да изготви конкретно предложение за правила.

Сайнц предупреди за предстоящи големи катастрофи във Формула 1

Поради отмяната на Гран при на Бахрейн и Саудитска Арабия и липсата на състезателни уикенди от Формула 1 през април, ще има допълнително време за преглед на потенциални корекции. В резултат на това няма да бъдат въведени промени за „Сузука“.

Германското издание също така съобщава, че няма спешна нужда от промяна на регламента сега, но не изключва възможността за въвеждане на по-сериозни корекции за следващия сезон.

Само две зони за използва на активната аеродинамика на "Сузука" този уикенд
Снимки: Gettyimages

