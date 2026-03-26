Майкъл О'Нийл: Ние можем само да спечелим, напрежението е върху Италия

Селекционерът на Северна Ирландия Майкъл О'Нийл заяви, че неговият отбор може само да спечели в предстоящия бараж за Световното първенство срещу Италия. Победителят от този двубой ще се изправи срещу Уелс или Босна и Херцеговина във финал за място на Мондиал 2026.

„Няма съмнение, че в този мач можем само да спечелим. Тези играчи вече имат опит от важни мачове и стадиони, като гостуванията на Германия и Словакия. Утрешният двубой ще бъде много сериозен тест за нас, но сме готови", сподели О'Нийл.

„Трябва да изиграем мача, без да мислим твърде много за залога. Очакванията към Италия са огромни, тъй като те са велика футболна нация, но не трябва да се плашим от това. Имаме много млади играчи и това ще бъде част от процеса им на израстване“, добави той.

„Гатузо има шест мача начело на Италия и можем да научим много от тези срещи, които анализирахме. Знаем, че имат опции в атака и в защитната тройка. Очакваме определени играчи да бъдат там, но всичко зависи от нашето представяне и как ще се справим с опасностите, които ще възникнат“, коментира О'Нийл.

„Разбира се, да си треньор на Италия е много по-различно от това да си треньор на Северна Ирландия. Наистина се възхищавам на Гатузо, че прие работата в онзи момент. От шест мача той спечели пет и загуби само от Норвегия. Това беше последният им двубой, така че може да е фактор за тях, но изпитвам голямо уважение към Гатузо", каза насатвникът ан Северна Ирландия.

„Не мисля, че Гатузо ни подценява. Италия също използва дълги топки – от централния защитник към крилата. Най-важното е, че имаме план за игра и искаме да го приложим на практика“, заяви О'Нийл.

„Трябва да бъдем реалисти. Не можем да дойдем тук и да си мислим, че ще доминираме в мача, би било наивно да го твърдим. Имаме план, който е работил и в миналото. Справихме се наистина добре, за да стигнем дотук. Много съм горд с играчите. Имахме известни трудности в групата, но те знаят какъв е залогът. Това е един-единствен мач, а ние сме тук. Младите играчи са склонни да влизат в такива ситуации без страх и ще имат много възможности в бъдеще, но не трябва да пропиляват и този шанс", обясни Майкъл О'Нийл.

„Изпитваме голямо уважение към Италия, но трябва да се опитаме да ги затрудним максимално, а психологическият аспект може да се превърне във фактор. Наясно сме със силата на тяхната халфова линия със Сандро Тонали, Мануел Локатели и Николо Барела. А също и с Пио Еспозито. Но тази Италия няма Алесандро Дел Пиеро или Франческо Тоти. Силата на този отбор не е в индивидуалностите. Въпреки това ги уважаваме, те разполагат с играчи от високо ниво", изтъкна северноирландският специалист.

„Колкото по-дълго резултатът е 0:0, толкова повече се увеличава напрежението върху фаворитите. Знаем, че и ние можем да бъдем опасни за тях с контраатаки или при статични положения. Не очакваме да дойдем тук и да гледаме мач с много голове, надяваме се на много оспорван двубой. Показахме на момчетата и няколко цитата от италианската преса. Начинът, по който Италия ще се справи с напрежението, ще бъде решаващ фактор", каза още О'Нийл.

Снимки: Imago