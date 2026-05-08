Heineken пренася атмосферата от стадионите на Шампионската лига в София

Когато говорим за финалната фаза на Шампионската лига, очакванията винаги са високи - не само на терена, но и пред екрана. Този път обаче екранът не бе просто пред нас, а навсякъде около нас. От Sportal.bg станахме част от ексклузивните събития на Heineken®, организирани в рамките на кампанията „С приятел на финала“. Още с влизането си във Videnie - пространство за имерсивни изкуства - беше ясно, че това няма да е поредният спортен бар. За нуждите на кампанията мястото беше трансформирано изцяло и феновете на футбола се озоваха във футболен стадион на закрито - с игрище, силна стадионна атмосфера и впечатляващ 360° мапинг, който пренесе емоцията от полуфиналите на UEFA Champions League директно в центъра на събитието.

Още с влизането ни направи впечатление трансформацията на пространството - оформено като съблекалня на елитен футболен отбор. Чрез 3D технология имената на отборите, които гостите сами избират при регистрация, се появяват върху фланелки по стените на залата - малък, но симпатичен жест към персоналното преживяване на всеки присъстващ.

Малко преди първия съдийски сигнал на полуфиналния сблъсък пък съблекалнята се превърна във футболен терен на закрито. Тук 360-градусовият визуален и звуков мапинг е основният инструмент, с който организаторите се опитват да поставят феновете „в центъра на играта“.

С кампанията „С приятел на финала“ искахме да дадем на феновете не просто прожекция, а истинско преживяване – място, където футболът излиза извън екрана и хората споделят емоцията заедно. За Heineken® футболът винаги е бил повече от игра – той е повод за срещи, приятелства и незабравими моменти“, коментира Виктория Иванова, старши бранд мениджър Heineken®.

Кампанията подчерта социалната сила на футбола и удоволствието от преживяването заедно. Присъстващите се включиха в томболи за специален мърч, игри и допълнителни изненади, а кулминацията на инициативата беше голямата награда – два двойни билета за финала на UEFA Champions League, който ще се проведе на 30 май в Будапеща.

„С приятел на финала“ е част от глобалната платформа на Heineken® „Феновете имат повече приятели“, която показва как любовта към футбола събира хората и превръща споделените моменти в преживявания, които остават. С тази инициатива Heineken® още веднъж затвърди своята роля на бранд, който поставя феновете и тяхната емоция в центъра на всичко.

Усещането по време на самата среща бе за една модерна и спокойна среда. Въпреки че в залата имаше фенове и на двата отбора с техните фен артикули, емоцията бе споделена колегиално.

За тези, които държат на спомена в социалните мрежи, имаше обособена зона, където можеш да запечаташ момента под звуците на емблематичния химн на Шампионската лига.

(В МАТЕРИАЛА ИМА ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ)