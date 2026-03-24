Петър Кюмюрджиев: Тежко изпитание, можем да го спечелим

В Стралджа, едноименния тим на Созопол ще играе утре с Марица (Милево) финала на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

„Излизаме срещу много силен отбор, воден от добър, опитен треньор. Вече играхме с тях за първенството. Познаваме се. Предстоящият двубой ще е различен – турнирен. Дано да сме в оптимален състав. Настройваме се за тежко изпитание, вярвам, че можем да го спечелим. Очаквам футболно надиграване“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, треньор на Созопол.