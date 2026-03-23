Белгия без Тросар и Ванакен на американското турне

Крилото на Арсенал Леандро Тросар и халфът на Брюж Ханс Ванакен отпаднаха от националния тим на Белгия за предстоящите приятелски срещи в САЩ, съобщава АП, позовавайки се на белгийската федерация.

Двамата играчи имат физически проблеми и няма да пътуват с отбора. Първоначално те бяха част от списъка с 28 футболисти на селекционера Рюди Гарсия.

"Решението ще им помогне на продължат възстановяването си и стигането до оптимална форма", пишат от федерацията.

Тимът на Белгия ще играе контрола срещу САЩ на 28 март в Атланта и срещу Мексико три дни по-късно в Чикаго.

