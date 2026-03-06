Популярни
  2. Орландо Сити
  Гризман отлага заминаването си за САЩ

Гризман отлага заминаването си за САЩ

  • 6 март 2026 | 19:31
  • 711
  • 0
Гризман отлага заминаването си за САЩ

Антоан Гризман няма да напуска Атлетико Мадрид до края на сезона, въпреки че имаше възможност да го направи, твърди "Екип". Той проведе разговори с Орландо Сити, но е решил да не преминава в клуба сега.

34-годишният французин има желание да заиграе в САЩ, но не иска кариерата му в Атлетико Мадрид да приключи по този начин по средата на сезона. След "дюшекчиите" се класираха за финала на Купата на Испания, Гризман се надява да спечели трофей тази кампания. Тимът на Диего Симеоне участва и в Шампионската лига, където ще срещне Тотнъм на осминафиналите.

Гризман е рекордьор по голове за Атлетико Мадрид с 210 попадения. Въпреки че преговаря с Орландо Сити, не е ясно къде ще се озове в бъдеще, тъй като Интер Маями и ФК Монреал също имат интерес към световния шампион с Франция от 2018 г.

