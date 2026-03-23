Гризман отива за подпис с новия си отбор

Голмайстор номер 1 в историята на Атлетико Мадрид Антоан Гризман е на път да финализира преминаването си в американския клуб Орландо Сити.

Според "Марка", се очаква в близките дни 34-годишният французин да напусне Мадрид, за да подпише двугодишен договор с отбора от Мейджър Лийг Сокър.

Орландо Сити е предложил на Гризман фланелка с номер 7. Подписването на контракта може да се осъществи още тази седмица.

През настоящия сезон нападателят има общо 42 мача във всички турнири, в които записа на сметката си 13 гола и 4 асистенции.

