Гризман отива за подпис с новия си отбор

Голмайстор номер 1 в историята на Атлетико Мадрид Антоан Гризман е на път да финализира преминаването си в американския клуб Орландо Сити.
Според "Марка", се очаква в близките дни 34-годишният французин да напусне Мадрид, за да подпише двугодишен договор с отбора от Мейджър Лийг Сокър.
Орландо Сити е предложил на Гризман фланелка с номер 7. Подписването на контракта може да се осъществи още тази седмица.
През настоящия сезон нападателят има общо 42 мача във всички турнири, в които записа на сметката си 13 гола и 4 асистенции.
Снимки: Gettyimages