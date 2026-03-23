Гризман отива за подпис с новия си отбор

Голмайстор номер 1 в историята на Атлетико Мадрид Антоан Гризман е на път да финализира преминаването си в американския клуб Орландо Сити.

Според "Марка", се очаква в близките дни 34-годишният французин да напусне Мадрид, за да подпише двугодишен договор с отбора от Мейджър Лийг Сокър.

🚨💣 BREAKING: Antoine Griezmann to Orlando City, here we go! Verbal agreement in place for French star to join MLS side.



Agreement on deal for July 2026, free transfer from Atlético.



After deal for March rejected, agreement done for summer. Griezmann will travel this week to… pic.twitter.com/e3Nb3Ienjx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026

Орландо Сити е предложил на Гризман фланелка с номер 7. Подписването на контракта може да се осъществи още тази седмица.

През настоящия сезон нападателят има общо 42 мача във всички турнири, в които записа на сметката си 13 гола и 4 асистенции.

Снимки: Gettyimages